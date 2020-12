Thor Love and Thunder : Tessa Thompson tease des nouveaux personnages et des retours

Tessa Thompson, alias Valkyrie, tease des nouveaux personnages ainsi que des retours de favoris dans Thor Love and Thunder.

Thor Love and Thunder s’annonce comme une grande réunion pour plusieurs personnages du MCU, à la Avengers. Taika Waititi semble avoir pas mal de surprises en poche et récemment, Tessa Thompson a ajouté au teasing.

Premièrement, elle confirme son rôle de Roi d’Asgard, le terme roi étant utilisé, même si c’est une femme : « Oui. Je peux dire qu’elle est définitivement le roi de New Asgard quand nous la trouvons. » Elle ajoute : « Et comme ce fut le cas dans les quatre derniers, je dirais qu’elle fait partie d’une aventure qui implique Thor, dans le sens où ça s’appelle Thor: Love and Thunder. »

Puis elle tease de nouveaux personnages : « Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous avons de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres parties du MCU. Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus. »

A la fin du film Avengers Endgame, Thor nomme Valkyrie comme le roi d’Asgard, dont le royaume réside maintenant sur Terre. Alors que Thor: Love and Thunder montrera Valkyrie dans ce rôle royal, il semble qu’elle trouvera encore le temps de s’échapper et de se joindre à la dernière aventure.

Dans Thor Love and Thunder, plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie devraient faire leur apparition. On sait avec certitude que Chris Pratt reviendra en tant que Star-Lord et il est dit que Vin Diesel reviendra en Groot.

Idris Elba et Jaimie Alexander reviendraient également en tant que Heimdall et Lady Sif respectivement. Et évidemment, on sait que Natalie Portman reviendra dans le rôle de Jane Foster et qu’elle sera en possession de Mjolnir, elle sera Mighty Thor.

Pour finir, dans les nouveaux, on sait que Christian Bale jouera Gorr le Boucher, un personnage qui pourrait avoir des liens avec Venom.

Thor Love and Thunder est prévu pour une sortie en février 2022.

Source The Playlist / Crédit ©Marvel