Marvel : Vincent D’Onofrio ne sait pas si son Caïd rencontrera Spider-Man

Vincent D’Onofrio ne sait pas si son personnage de Caïd rencontrera un jour Spider-Man dans l’univers Marvel.

Vincent D’Onofrio reviendra bientôt dans l’univers cinématographique Marvel, mais il ne sait pas si le Caïd croisera un jour la route du super-héros de quartier le plus emblématique de Marvel.

Lors d’un panel à la Fan Expo Boston samedi, l’acteur de Daredevil a spéculé sur le potentiel de son méchant, Wilson Fisk, de rencontrer le Spider-Man de Tom Holland dans un futur film ou série TV.

« Vous êtes au courant de tout ce truc Marvel-Sony, n’est-ce pas ? » a-t-il demandé à l’intervieweur Steve Weintraub, faisant référence aux accords de droits complexes entre les deux sociétés concernant les personnages associés à Spider-Man. « Il y a donc des personnages, des personnages Marvel, inventés par Marvel, écrits par Marvel, qui sont coincés entre Marvel et Sony. Il leur faut beaucoup de temps pour comprendre qui fait quoi et où. »

Il a poursuivi: « Je ne sais jamais vraiment… cela fait partie du contrat quand il s’agit de jouer Caïd. »

Cette histoire de droits est compliquée et remonte aux années 90 quand Marvel a vendu les droits cinématographiques du personnage à Sony, permettant à Columbia Pictures de faire ce qu’ils veulent avec Peter Parker et ses amis. Cependant, les deux studios ont passé un accord avec les studios Marvel de Disney pour prendre le contrôle créatif et intégrer le Spider-Man de Tom Holland dans le MCU. Cela permet des crossover avec des personnages comme Iron Man et Doctor Strange dans les films solo de Spidey et dans les films d’ensemble comme Avengers : Endgame et Captain America : Civil War.

Le statut de Kingpin est plus compliqué, car le personnage a servi d’antagoniste clé à la fois à Daredevil, qui est contrôlé par Marvel, et à Spider-Man de Sony. Wilson Fisk était le principal méchant du film d’animation non-MCU 2018 Spider-Man : Into the Spider-Verse, ce qui signifie que Sony revendique toujours le personnage sous une forme animée. Il est donc possible que Sony ait refusé une demande de Marvel d’utiliser Fisk dans une série animée.

D’Onofrio a joué le rôle du méchant magnat des affaires Wilson Fisk face à Matt Murdock (Charlie Cox) pendant trois saisons de Daredevil sur Netflix. Lorsque la stratégie télévisuelle de Marvel a changé lors du lancement de Disney+, le sort des personnages basés sur Netflix comme Daredevil et Caïd est devenu incertain, car il n’était pas prévu dans l’immédiat de continuer les séries Netflix sur la nouvelle plateforme de streaming.

Cependant, Fisk joué par D’Onofrio est apparu dans deux épisodes de Hawkeye en 2021, et Murdock toujours incarné par Cox a fait une brève apparition dans Spider-Man : No Way Home à peu près à la même époque, confirmant que les deux personnages auraient un avenir dans de nouveaux projets MCU. D’Onofrio et Cox sont tous deux apparus dans Echo, et Cox a joué dans deux épisodes de She-Hulk.

Aujourd’hui, Daredevil renaît avec une nouvelle série en streaming : Daredevil : Born Again sur Disney+, dans laquelle les deux acteurs joueront aux côtés de leurs anciennes costars Deborah Ann Woll et Elden Henson dans le rôle de Karen Page et Foggy Nelson, respectivement.

La série de 18 épisodes devrait sortir en mars 2025.

Source : EW / Crédit ©Disney/Marvel