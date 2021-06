Loki : Un détail de Miss Minutes expliquerait un point important de la série

Un détail sur Miss Minutes pourrait bien expliquer un point important de la série Loki.

« Le temps fonctionne différemment dans le TVA », était l’une des premières répliques de Mobius M. Mobius (Owen Wilson) dans l’univers cinématographique Marvel. Il s’avère que la mascotte de la Time Variance Authority est une parfaite représentante de ce commentaire.

Comme certains ont commencé à le souligner en ligne, Miss Minutes n’est pas une horloge analogique typique. Non, au lieu des marques typiques de 12 heures que l’on trouve habituellement sur les horloges, Miss Minutes en comporte 16. Etrange, n’est-ce pas ?

Cela pourrait, bien sûr, être directement lié à la réplique de Mobius dans le premier épisode de la série. S le temps fonctionne différemment, alors il est normal que l’horloge soit différente. Mais peut-être qu’un animateur quelque part a pensé que cela avait l’air mieux d’avoir 16 marques au lieu de l’habituel, juste pour le fun ?

Cela dit, Marvel fait rarement les choses au hasard et on n’oublie pas que la continuité principale de Marvel se déroule sur la Terre-616. Coïncidence ?

Odd, the Miss Minutes clock face is divided into 16 not 12. — Brad Dillman (@braddillman) June 11, 2021

Selon la réalisatrice de Loki Kate Herron, Miss Minutes est un personnage inspiré à la fois des comédies britanniques et des expériences du scénariste Michael Waldron dans le sud des États-Unis.

« Une chose que je dirais qui est tellement amusante pour moi, c’est que la série a beaucoup de sensibilité britannique et de comédie britannique parce que c’est moi », a déclaré Herron à Screen Rant plus tôt cette année. « Mais Michael Waldron, notre scénariste, vient du sud de l’Amérique. Et je pense que Miss Minutes est lui d’une certaine manière, comme sa façon de parler. »

« Et je pense que c’est tellement amusant parce qu’au départ, nous avons Miss Minutes [comme] une sorte d’introduction au TVA. Elle était presque comme notre M. ADN de Jurassic Park, en ce sens qu’elle expliquait: qui est le TVA ? Comment ce monde fonctionne ? Quelles sont les règles ? Et je pense que c’était amusant en soi », a ajouté Herron. « Mais ensuite, je pense que nous avons découvert, alors que nous développions davantage les histoires, que nous voulions simplement la ramener et passer plus de temps avec elle parce qu’elle est tellement amusante. »

Les deux premiers épisodes de Loki sont disponibles sur Disney+

Source : ComicBook / Crédit ©Disney+