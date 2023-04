Deadpool 3 : Comment Ryan Reynolds a convaincu Hugh Jackman de revenir en Wolverine

Ryan Reynolds raconte comment il a convaincu Hugh Jackman de revenir en Wolverine pour Deadpool 3.

Hugh Jackman reprendra bientôt ses griffes de Wolverine dans le film Deadpool 3 aux côtés de Ryan Reynolds. Dans une récente interview, Reynolds qui est aussi producteur exécutif du ilm en plus d’incarner le personnage principal, a confié comment il a réussi à convaincre son ami de revenir alors qu’il avait pris sa retraite de super-héros mutant.

« C’était amusant », a-t-il déclaré à ET Canada. « Lui et moi sommes tous les deux très excités. Nous voulions faire cela depuis une décennie. Donc, avoir cette opportunité maintenant est, je pense en fait bizarrement, le moment idéal. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait dit à Jackman pour le convaincre de monter à bord, Reynolds a répondu : «Je veux dire, je n’ai jamais arrêté. Je le harcelais comme un moucheron ces dernières années. En fait, je pense juste… je crois au timing… et je pense qu’il était prêt. »

Reynolds a poursuivi : « Je pense qu’il était excité et ce que nous lui avons présenté était suffisamment différent du personnage qu’il connaît et du personnage qu’il a laissé derrière lui, cela lui donne quelque chose de complètement nouveau à jouer et quelque chose qu’il est vraiment excité de faire . »

Est-ce que cela signifie que le Wolverine que nous verrons dans Deadpool 3 est une autre version du personnage ? Un variant peut-être ? On attend de voir.

Deadpool 3 mettra également en vedette Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa Carlysle, Leslie Uggams dans celui de Blind Al, Karan Soni en tant Dopinder, Stefan Kapičić dans le rôle de Piotr Rasputin / Colossus et Emma Corrin ainsi que Matthew Macfadyen dans des rôles actuellement inconnus.

Pour le moment, l’histoire du film, qui fait désormais partie du MCU, reste inconnue. Ce qu’on sait, c’est que son scénario a subit plusieurs changements. A l’origine, Paul Wernick et Rhett Reese qui ont écrit les deux premiers films, avaient été remplacés par Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour le troisième volet avant de retrouver leurs postes. Ils seront accompagnés cette fois-ci d’un nouveau partenaire pour peaufiner le scénario du film en la personne de Zeb Wells (She-Hulk).

Shawn Levy est à la réalisation de Deadpool 3 qui sera dans les salles le 8 novembre 2024.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel/20th Century Studios