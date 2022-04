Thor Love and Thunder : Le trailer tease-t-il la mort de Thor ?

Le trailer de Thor Love and Thunder laisse peut-être entendre la mort prochaine de Thor.

Le premier teaser de Thor Love and Thunder est arrivé ce lundi de Pâques, de quoi offrir aux fans leur premier aperçu officiel du film de Taika Waititi. En plus d’un premier aperçu incroyable sur Mighty Thor de Natalie Portman, le teaser a également officiellement dévoilé Toothgnasher et Toothgrinder, une paire de chèvres spatiales magiques qui entraînent Thor dans les Neuf Royaumes. Si vous regardez d’assez près, le teaser a peut-être fait la plus grande révélation de toutes : Thor Odinson (Chris Hemsworth) entrant dans l’au-delà.

Est-ce que cela signifie que Chris Hemsworth va rendre son marteau pour de bon ? Thor est la seule franchise du MCU à avoir eu 4 films avec le même héros titulaire, peut-être que cette longévité va s’arrêter avec ce quatrième volet. Gorr le Boucher des Dieux va-t-il tuer Thor ? C’est la théorie.

La bande-annonce montre Thor méditer sous un arbre massif. Il ouvre les yeux et regarde vers le ciel, apparemment plein d’espoir pour son avenir, quel qu’il soit. Mais vous voyez, ses yeux sont tous les deux bleus. Il n’a plus l’œil orange de Contraxia qu’on lui a donné dans Avengers : Infinity War.

Même s’il s’avère que ce n’est rien de plus qu’une erreur d’effets visuels (certains pensent que les deux yeux bleus sont une erreur de continuité), le comportement de Thor dans cette séquence est entièrement différent d’ordinaire. Il semble être en paix avec lui-même, ce qui serait une première avec le personnage. Cela laisserait entendre que cette scène, en particulier, est en fait Thor arrivant à Valhalla.

if thor is in valhalla here 😭 pic.twitter.com/kCAnIw7ofk — Adam Barnhardt (@adambarnhardt) April 19, 2022

Pour les fans de mythologie, Valhalla est essentiellement l’équivalent nordique du paradis, où les guerriers les plus féroces d’Asgard ont vécu leur vie après avoir quitté ce plan d’existence. Nous avons vu maintes et maintes fois que Thor a souvent été son propre pire ennemi, peut-être qu’il est enfin capable de bien se reposer après son arrivée à Valhalla.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus. Une rumeur annonce aussi la présence d’une déesse venue du Wakanda.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel Studios