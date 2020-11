This Is Us saison 5 : Le mystère de la mère Randall continue et secret de Kate (spoilers)

Le mystère de la mère biologique de Randall continue dans la saison 5 de This Is Us et Kate révèle un grand secret. Spoilers.

La saison 5 de This Is Us continue et le dernier épisode en date a fait une révélation sur Kate. Un secret qu’elle gardait enfouie depuis 22 ans et dont personne – ni sa mère ni ses frères – n’était au courant. Elle s’est confiée à Toby sur ce secret qui l’a ronge et qui a refait surface dans son esprit après un rendez-vous chez l’obstétricien d’Ellie (Annie Funke), la femme dont ils vont adopter l’enfant.

Après l’écographie, Ellie a révélé à Kate qu’elle a failli avoir recours à l’avortement mais elle a changé d’avis et a opté pour l’adoption. Après cette conversation Kate a finalement révélé à Toby que quand elle avait 18 ans, elle était dans une très mauvaise relation avec un garçon. Le public sait qu’il s’agit de Marc (Austin Abrams) puisque la saison 4 a montré qu’elle était dans une relation abusive et toxique.

Mais ce que le public ne savait pas et que sa famille n’a jamais su, c’est qu’elle est tombée enceinte. L’épisode ne dit pas ce qu’il s’est exactement passé, mais il semble qu’elle s’est faite avorter sans rien dire à personne.

Le réalisateur de l’épisode, Ken Olin, a confié à Entertainment Weekly que la suite de la saison adressera ce qu’il s’est passé : « Je ne veux pas révéler ce qu’est l’histoire, mais nous abordons certainement les retombées. » Il dévoile aussi que Marc sera de retour dans les flashbacks dans la suite de la saison.

La mère de Randall

Au début de la saison, les téléspectateurs ont découvert que Laurel, la mère biologique de Randall n’était pas morte le jour de sa naissance. On ne sait toujours pas si elle est encore vivante en 2020, mais on sait qu’elle est liée à un vieil homme vietnamien avec qui elle semble avoir eu une relation romantique.

Dans l’épisode, Randall a fini par devenir une sensation virale sur le web à cause d’une vidéo où ses électeurs l’ont vu en train de danser à moitié nu. En effet, Malik qui est désormais son stagiaire, n’a pas coupé le live à temps et Randall est devenu un meme. Mais cette vidéo va peut-être permettre à Randall d’en savoir plus sur sa mère biologique puisque le grand-père vietnamien l’a vu.

Dans son live, Randall dit que tout ce qu’il fait pour la ville, il le fait pour son père William Hill. Quand il entend le nom de William, il fait le rapprochement avec Laurel en regardant une photo d’elle et lui quand ils étaient jeunes. On s’attend donc à ce qu’il contacte Randall.

« C’est si bien fait et c’est tellement compliqué émotionnellement pour lui, mais Randall a certaines hypothèses qu’il fait, car il a une quantité limitée d’informations sur lesquelles continuer. Il a ce que son père lui a dit. Et puis il [aura] cette découverte. Mais il ne connaît pas toute l’histoire. Et ce qui est si brillant dans ce que les scénaristes ont fait, c’est uniquement à cause de cet accident vraiment étrange et fortuit que vous obtenez des informations si importantes et si compliquées, » confie Olin.

Cette vidéo va « ouvrir une histoire entière sur sa vie qu’il n’aurait jamais connue autrement. Et dans ce bel épisode à venir, nous découvrirons son histoire. Cela va amener Randall à découvrir beaucoup de choses qu’il n’aurait pas su autrement. »

This Is Us, c’est le mercredi en US+24 sur Canal+Séries et MyCanal.

Source : EW / Crédit ©NBC