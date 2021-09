Les films Marvel sont des « copiés/collés » selon Denis Villeneuve

Les films Marvel sont des « copiés/collés » qui nous « transforment en zombies » selon Denis Villeneuve.

Denis Villeneuve a-t-il une dent contre les films Marvel ? Alors que Dune est actuellement en salles et marche plutôt bien, le réalisateur Denis Villeneuve s’en prend à un genre très populaire et n’a pas peur de se prendre les foudres des fans de Marvel.

En discutant de son film et du cinéma d’aujourd’hui avec la presse espagnole, le réalisateur a lancé un commentaire qui pourrait bien en énerver certains : « Peut-être que le problème est qu’il y a trop de films Marvel qui ne sont rien de plus qu’un copier-coller des autres. Peut-être que ces types de films nous ont un peu transformés en zombies. »

Ces propos rappellent la controverse d’il y a quelques années quand Martin Scorsese avait grandement critiqué les films de super-héros en général et Marvel en particulier.

Evidemment, cela a vite fait le tour de la toile et a fait réagir. Scott Derrickson qui a réalisé Doctor Strange a ressorti le tweet qu’il avait posté lors de la polémique Scorsese : « En tant que réalisateur, je ne descends pas le travail des autres réalisateurs même si je n’aime pas quelque chose qu’ils ont fait. Ce travail est déjà assez difficile pour nous tous, et personne n’a jamais l’intention de faire un mauvais film. »

Il a poursuivi en disant : « Quiconque critique les films Marvel comme étant tous identiques a) ne les a pas tous vus et ne devrait donc pas supposer qu’ils sont tous les mêmes, ou b) les a tous vus parce que, en fait, ils aiment regarder des films Marvel. »

