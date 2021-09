Dune : Meilleur démarre de 2021 au box office français

Le film Dune enregistre le meilleur démarrage de l’année 2021 au box office français.

Covid-19 n’aura pas complètement tué le cinéma. Si les fréquentations des salles françaises sont en dessous de la normale depuis le début de la pandémie, quelques films arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ainsi, après Kaamelott Premier Volet, OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, Fast and Furious 9 et Bac Nord, Dune est le film qui attire le plus le public en salles.

Sorti hier, Dune a enregistré 4465 entrées sur 33 copies pour la première séance à Paris. C’est non seulement le meilleur démarrage de 2021, mais aussi de 2020. C’est plus que Fast and Furious 9 qui a fait 3022 entrées pour son lancement le 14 juillet dernier.

🚀4 465 parisiens se sont déplacés à 14h pour voir #Dune !

Sorti dans 33 salles, le film affiche une moyenne de 135 entrées/écran

Il s’agit du meilleur Paris 14h depuis l’apparition du Covid en mars 2020, loin devant #FastAndFurious9 : 3 022 entrées le 14 juillet férié pic.twitter.com/FhSZlmQ6ip — Destination Ciné (@destinationcine) September 15, 2021

En ce qui concerne son démarrage sur tout le territoire, selon Box Office France, Dune cumule 181 316 entrées (dont 65 799 en avant-premières). C’est le 5e meilleur démarrage en France de 2021 et le 6ème depuis le début de la pandémie. A cette allure, le film devrait atteindre les 1,2 million d’entrées en une semaine.

Très grosse performance pour #Dune qui cumule 181 316 entrées (dont 65 799 en AVP) à la fin de son 1er Jour France sur 892 écrans/647 sites. C’est le 5ème meilleur démarrage 2021 et le 6ème meilleur depuis le début de la pandémie 🔥🙌 cc @warnerbrosfr #DuneLeFilm @RealChalamet pic.twitter.com/pY06X0i4q9 — Box Office France / #TousAuCinémaDèsLe19Mai (@boxofficefr) September 16, 2021

Dans le reste du top box office, en cumulé, L’Origine du Monde est loin derrière en 2ème avec 27 751 entrées sur 490 écrans et Pourris Gâtés est sur la troisième marche avec 25 246 entrées dans 437 salles.

Source : Box Office France / Crédit ©Warner Bros