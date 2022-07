Stranger Things 4 : le Dr Brenner pourrait ne pas être mort d’après son interprète

Matthew Modine, l’interprète du Docteur Brenner dans Stranger Things, pense que son personnage n’est pas vraiment mort dans la saison 4.

La saison 4 De la série emblématique de Netflix, Stranger Things s’est terminé sur plusieurs morts ainsi que de multiples révélations autour des expériences dans le laboratoire de Hawkins ainsi que le passé d’Eleven. Un passé sombre et sordide, qui a généré le monstre le plus redoutable de l’upside down et qui semble bien imbattable vu la conclusion funeste de la saison.

A l’occasion d’une interview avec le site Vulture, l’interprète de celui qui était l’antagoniste humain dans Stranger Things est revenu sur sa mort dans la saison 4, après avoir eu un rôle significatif pour Eleven.

Alors que l’on pensait ce dernier mort, avalé par un Démogorgon, il semblerait que le concept de mort ne soit pas si figé que cela dans Stranger Things. En effet, alors qu’on pensait ne plus jamais revoir celui qu’Eleven appelait « Papa » ou peut-être que dans des flashbacks autour de l’enfance d’Eleven dans le laboratoire de Brenner, voici que ce dernier possède un rôle décisif pour Eleven et le retour de ses pouvoirs.

Tel un maitre Yoda odieux, c’est grâce à son Papa/Dr maboul qu’Eleven a pu retrouver ses pouvoirs mais aussi comprendre qu’elle était peut-être encore plus forte qu’elle ne l’imaginait. Le tout, avant de devoir se sauver in extremis de Brenner, mais aussi des militaires.

Dernière étape pour qu’Eleven laisse son passé derrière elle, la mort de Brenner. Une mort où cette dernière choisit froidement de ne pas pardonner à celui qui la torturait à travers ses recherches.

Pourtant l’interprète du Dr Brenner pense qu’il est possible que Brenner ne soit pas définitivement mort. En effet, à l’occasion d’une interview avec le site Vulture, Brenner a déclaré qu’il croyait à une probable survie : « Il y a des choses que je trouve bizarre : comment a-t-il survécu au Demogorgon ? Comment a-t-il pu survivre à Un ? »

« Mais surtout, quand Eleven a balancé dans les airs trois gardes devant lui, il a avancé vers elle sans broncher alors qu’elle tentait d’utiliser ses pouvoirs sur lui. Tout en lui disant « Tu ne pensais pas que ce serait si simple ? ». Elle n’a pas réussi à utiliser ses pouvoirs sur lui. » a expliqué Modine.

Il conclut sa théorie en se demandant : « Est-ce qu’il n’y aurait pas quelque chose qu’il nous cache ? » sans en dire plus. Une théorie qui se tient, vu la capacité assez folle de Brenner à survivre à tous les dangers mortels qu’il rencontre, que ce soit au labo, ou ailleurs.

Si ce Matthew Modine suggère assez explicitement qu’il pourrait bien lui aussi avoir des pouvoirs, d’où ses expériences autour de cela, certains pourraient se demander pourquoi placer un collier afin de neutraliser Eleven et la garder dans le bunker ?

En attendant, ce n’est pas le seul mort de la saison, un autre personnage bien aimé des spectateurs a été tué dans l’affrontement avec Vecna, Eddie. Et lui aussi a le droit a sa théorie sur sa mort, qui n’en serait pas une réellement.

Pour savoir si Brenner a survécu à l’attaque de Nina et s’il reviendra pour la fin de la série, il faudra attendre la saison finale de Stranger Things, prévue pour 2024. D’ici là, à vos spéculations les plus folles !

Crédit photos : ©Netflix