Stranger Things saison 5 : Théorie mordante sur le retour d’Eddie

Une théorie folle sur la façon dont pourrait revenir Eddie dans la saison 5 de Stranger Things circule sur la toile.

Joseph Quinn dans le rôle d’Eddie Munson a volé la vedette dans la saison 4 de Stranger Things mais, malheureusement, il a connu une fin tragique dans le dernier épisode. Mais y a-t-il un moyen pour qu’il revienne dans la saison finale ? Une nouvelle théorie propose qu’Eddie puisse revenir de manière épique et tout est lié à Donjons & Dragons.

La mort d’Eddie Munson a été l’un des moments les plus tristes de l’histoire de Stranger Things. Il est mort tragiquement dans les bras de Dustin après avoir combattu une colonie de démo chauves-souris. Cependant, Eddie pourrait-il revenir dans la saison 5 de Stranger Things ? Cette théorie dit que c’est possible et que les scénaristes auraient déjà fait allusion à sa résurrection.

Joseph Quinn a déjà exprimé son envie de revenir, mais les frères Duffer ont confirmé sa mort. Cependant, les fans veulent son retour et sur les réseaux sociaux, la théorie qu’il reviendrait en vampire circule. Tout a commencé par un utilisateur de TikTok nommé @paulruddfanclub discutant d’un personnage de Donjons & Dragons nommé Kas, un vampire qui est devenu l’un des meilleurs lieutenants de Vecna mais a finalement trahi puis tué Vecna à la fin.

Eddie a été mordu par des démo chauves-souris alors qu’il était dans le Monde à l’envers. Il est possible qu’après avoir été mordu et mort, il soit ensuite ressuscité. Kas est un « lieutenant ressuscité » et dans la tradition typique des vampires, les vampires meurent d’abord en tant qu’humains, puis reviennent à la vie.

Vous vous souvenez peut-être que Steve a été mordu par des chauves-souris plus tôt dans la saison, mais Steve n’est pas mort, d’où la raison pour laquelle il ne s’est pas transformé en vampire. Et puisque les vampires sont techniquement morts, les Duffer ne mentiraient pas à ce sujet. Et le fait que Kas ait été mentionné très tôt dans la saison 4 ajoute plus de poids à la théorie.

Si cette théorie est intéressante, elle reste à prendre avec des pincettes. Joseph Quinn a dit qu’il n’a pas signé pour une saison 5, il n’est donc pas prévu pour le moment, mais évidemment, il pourrait mentir.

Les Duffer ont dit que la mort d’Eddie aura un impact important sur la saison 5, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il sera ressuscité. De plus, interrogé sur Steve et ses morsures de chauve-souris, Matt Duffer a affirmé qu’il n’avait écrit cela que parce qu’il avait une peur personnelle des chauves-souris. Cela ne ressemble pas à quelqu’un qui planifie à l’avance un scénario de démo-chauve-souris / vampire.

Pourtant, on ne sait jamais. La salle d’écriture ne rouvrira pas officiellement ses portes avant début aout, peut-être que les Duffer reconsidéreront leurs plans après avoir vu à quel point Eddie est populaire.

Source : Hollywood Life / Crédit ©Netflix