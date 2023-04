Marvel : Pas de conversation pour remplacer Jonathan Majors alias Kang ?

Alors qu’il est en pleine tourmente judiciaire, il n’y aurait pour le moment aucune discussion chez Marvel pour remplacer Jonathan Majors dans le rôle de Kang.

Marvel Studios n’aurait apparemment pas eu de conversations sur le remplacement de Jonathan Majors en tant que Kang dans l’univers cinématographique Marvel après son arrestation il y a quelques semaines.

L’acteur a fait ses débuts au MCU dans la saison 1 de Loki en tant que Celui qui Demeure mais est revenu plus tôt cette année en tant que Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania. Quelques semaines après la sortie du film et les efforts de Marvel pour introduire le grand méchant de la saga multivers, Jonathan Majors a été arrêté à New York le 26 mars 2023 pour agression présumée sur sa petite-amie.

L’acteur de Kang a été libéré peu de temps après et sa représentation a nié tout acte répréhensible, mais des questions sur son avenir à Hollywood demeurent. Son agent vient notamment de le laisser tomber mais selon Deadline, ces jours dans la peau de Kang et de ses différents variants ne sont pas menacés, du moins pour l’instant.

Toujours selon Deadline, Marvel Studios n’a eu « aucune conversation » sur son remplacement dans les futurs projets MCU. Majors a déjà filmé son rôle pour la saison 2 de Loki, qui a été teasé dans Ant-Man et la Gûepe : Quantumania. Il est sensé également revenir pour Avengers : Kang Dynasty si Marvel Studios maintient sa position actuelle.

Il semble que les studios soient disposés à laisser avancer la procédure judiciaire liée à l’agression présumée, à continuer d’évaluer la situation au fur et à mesure que de nouvelles informations sont révélées, puis à prendre une décision finale sur l’avenir de Jonathan Majors dans Marvel une fois que l’histoire complète sera révélée.

On attend ainsi de savoir si Jonathan Majors garde ou non son rôle très important dans le MCU.

