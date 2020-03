Legends of Tomorrow saison 5 : Brandon Routh et Courtney Ford sont tristes de partir (spoilers)

Brandon Routh alias Ray Palmer, a quitté Legends of Tomorrow. Retour sur le départ d’un personnage adoré. Spoilers.

Après 5 saisons, une des Légendes originales et préférée des fans s’en est allée. Dans l’épisode Romeo v Juliet: Dawn of Justness de Legends of Tomorrow, Brandon Routh, alias Ray Palmer, a quitté le Waverider. Après s’être mariés dans l’épisode précédent, Ray et Nora (Courtney Ford) ont dit au revoir à leurs amis et sont partis ensemble pour prendre un nouveau départ en tant que couple.

Mais avant de partir, Ray a souhaité accompagner les Légendes dans une dernière mission. Ils sont allés récupérer une pièce du Loom of Fate des mains de William Shakespeare mais Ray n’a pas dit à Nate que c’était son dernier voyage. Evidemment, Nate découvre la vérité et se vexe que Ray ne lui ait rien dit et le repousse quand il tente de s’excuser. Cependant, jouer la pièce Roméo et Juliette (en tant que Juliette, devant Shakespeare) aide Nate à surmonter ses sentiments douloureux, et il revient au Waverider à temps pour partager un dernier « bro hug » avec son meilleur ami.

Dans une interview à EW, Brandon Routh s’est confié sur son départ. Quand il a lu le scénario, il savait que cette scène d’adieu avec Nate serait difficile mais en plus ils ont rencontré des problèmes techniques : « Nous jouions la comédie, mais c’est aussi très réel pour nous deux. », a récemment déclaré Routh à EW. « Ce qui est drôle, c’est que nous avons eu cet étrange problème de caméra qui a cessé de fonctionner. »

Un départ douloureux

Il explique : « [L’une des caméras] ne bougerait pas. Donc, nous tournions cette scène très dramatique et nous n’avions qu’une camera, nous avons donc dû le faire beaucoup plus de fois que nous n’aurions dû le faire au départ. Mais heureusement, parce que nous étions tellement dedans et investis et ressentions vraiment les sentiments de nos personnages, cela n’est pas venu facilement, car il est difficile de pleurer autant et de faire sortir cette émotion, mais nous étions là l’un pour l’autre, deux copains jusqu’à la fin. J’espère que cela aura un impact sur le public. »

Routh et Ford, qui sont mariés dans la vraie vie, ont filmé leur dernier épisode en octobre dernier. Notez que ce départ de la série n’est pas le choix du couple, il était donc très difficile pour Routh de dire au revoir. Il confie que la scène avec Shakespeare a été dur à filmer, surtout quand il dit : « Les fins sont nécessaires au développement de soi, aussi douloureuses qu’elles puissent être. »

« J’adore les scénaristes de l’épisode final. Nos scénaristes sont fantastiques. Je sais qu’ils pensaient qu’ils aidaient avec le mariage, et pour les fans, je suis content que ça aide à conclure, mais pour nous, ça enfonce encore plus le couteau dans la plaie, je suppose », a-t-il dit.

« Je suis finalement arrivé à un endroit où je pouvais le dire honnêtement, et c’était beaucoup de travail interne pour le rendre véridique. »

Il dit que la camaraderie du tournage lui manquera : « Je pense que la plupart des acteurs diraient probablement la même chose. C’est être sur le plateau, être avec vos amis avec qui vous avez passé tant de temps et votre famille », a-t-il dit. « C’est agréable de faire une pause pendant un petit moment, mais ensuite cette routine quotidienne de sortir avec vos amis et voir les gens avec qui vous avez passé tant de temps vous manque, et juste la créativité pour donner vie aux personnages. »

Courtney Ford est fière de son personnage

De son côté, Courtney Ford est aussi triste de partir mais elle est heureuse d’avoir pu jouer sa part et d’avoir touché le public en incarnant un personnage qui a survécu à un traumatisme : « Je suis bouleversée par la réponse positive des fans qui ont trouvé une résonance en elle autant que j’ai résonné avec elle », a déclaré Ford.

« Ça me manquera de représenter une survivante d’un traumatisme de cette façon. Les trucs amusants me manqueront, comme avoir des pouvoirs. Chaque fois que j’utilisait mes pouvoirs de télékinésie ou les pouvoirs de fée marraine, l’enfant à l’intérieur de moi sursautait de joie, » dit-elle.

Elle conclut en disant : « Ma famille Legends, le casting et l’équipe à Vancouver me manqueront. Nous avons vécu là-bas pendant un certain temps et notre fils était à l’école là-bas, et ce fut l’une des expériences les plus marquantes de ma vie. Donc je pense que tout ça va me manquer. »

Il est vraiment triste de voir Brandon Routh et Courtney Ford quitter la série, surtout qu’ils ne voulaient pas partir. Ray a toujours été le rayon de soleil de Legends of Tomorrow, son attitude toujours positive était bienvenue face à des ronchons comme Constantine et Mick (même si o les adore). Et Nora aura eu un des meilleurs arcs de la série, passant de méchante à Légende. Ils manqueront clairement à la série et au public.

Legends of Tomorrow fait une pause de quelques semaines et reviendra le 7 avril avec l’épisode Zari, Not Zari, qui verra la présence de Baby, la voiture de Supernatural.

