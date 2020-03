Legends of Tomorrow saison 5 : Les Légendes croissent la voiture de Supernatural ! (Photos)

Découvrez les images d’un prochain épisode de Legends of Tomorrow qui dévoilent la présence de Baby, la voiture de Dean dans Supernatural.

Etes-vous prêts pour « quasi » crossover entre Legends of Tomorrow et Supernatural ? La CW a dévoilé des images de l’épisode 8 de la saison 5 de Legends of Tomorrow qui sera diffusé le 24 mars prochain. Sur ces images, on découvre une voiture, une Chevrolet Impala qui est familière aux fans de Supernatural. C’est bel et bien censé être la voiture de Dean, sa bien-aimée Baby.

Est-ce que Supernatural est désormais dans l’Arrowverse ? C’est la question qu’on pourrait se posé mais ce n’est pas le cas. Dans une interview à EW, le co-showrunner de Legends of Tomorrow a mis les choses au clair. Dans l’histoire de la série, Supernatural est une série et les personnages de Legends vont tomber dessus. Sur l’une des image, Sara tient un papier qui dit que la série Supernatural est en cours de tournage.

Cependant, la voiture que l’on voit n’est pas celle utilisée dans Supernatural, c’est la voiture d’un fan qui a créé sa propre Baby et la prêtée à la production.

Dans cet épisode, Constantine, Charlie et Sara voyagent en Colombie-Britannique – là où les deux séries sont filmées – à la recherche du Loom of Fate, l’objet central de cette saison 5.

« Dès le début, nous savions que nous voulions faire un épisode dans le Vancouver moderne, parce qu’après le crossover, c’était tout ce que nous pouvions nous permettre financièrement … Je plaisante, en quelque sorte, pas vraiment. Quoi qu’il en soit, nous voulions faire un épisode effrayant dans les bois, dans le style de Predator et à la dernière minute, nous avons décidé de faire croiser les Légendes avec l’équipe de Supernatural. »

Il explique : « C’était l’idée de notre réalisateur producteur Kevin Mock, je crois », a déclaré Klemmer. « Dans notre monde, Supernatural est une série, pas une chose réelle. Désolé, fans de Supernatural. »

La voiture ne sera pas le seul clin d’œil à Supernatural puisque l’épisode de Legends of Tomorrow contiendra aussi les musiques de Supernatural. Et malheureusement, Jared Padalecki et Jensen Ackles n’apparaitront pas dans l’épisode, ils étaient trop occupés à finir leur propre série.

Legends of Tomorrow, c’est le mardi sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW