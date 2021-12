Spider-Man No Way Home : D’autres personnages du passé auraient pu revenir (spoilers)

Les scénaristes de Spider-Man No Way Home confirment qu’ils prévoyaient le retour d’encore plus de personnages. Spoilers.

Spider-Man No Way Home a vu le retour de plusieurs personnages venus des franchises précédentes de Sam Raimi et Marc Webb. Le film plonge dans le Multivers et a récupéré plusieurs personnages non seulement des méchants mais aussi des gentils…

***Attention Spoilers***

Willem Dafoe, Alfred Molina, Rhys Ifans ou encore Jamie Foxx sont apparus dans leur rôle de méchants. Et bien sûr, Tobey Maguire et Andrew Garfield sont venus prêter main forte à Tom Holland pour renvoyer les méchants chez eux.

Mais croyez-le ou non, il y avait encore plus de personnages dans les premières versions du film. Dans une nouvelle conversation avec Variety, les scénaristes de No Way Home, Erik Sommers et Chris McKenna, ont admis avoir écrit leur premier brouillon avec autant de personnages que possible.

« Écrivons le script et nous agirons comme si nous allions obtenir tout ce que nous souhaitons », a déclaré McKenna au magazine su leur approche de départ. « Et comme le souhait de Peter, c’est devenu un cauchemar, et il a fallu des gens très, très talentueux pour nous aider à ne pas mourir à la fin. »

Cela incluait apparemment des apparitions de Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), Gwen Stacy (Emma Stone) et la tante May version Sally Field. Elles n’ont au final tourné aucune scène pour le film.

« Nous avons emprunté différentes routes avec des personnages différents qui ne correspondaient tout simplement pas », a ajouté McKenna. « Nous ne pouvons pas entrer dans les détails à ce sujet car c’est peut-être le genre de chose où ils trouveront un moyen d’explorer ces idées. Donc je détesterais gâcher quoi que ce soit, parce que je pense que nous nous sommes beaucoup amusés. »

Sommers a ensuite admis que le premier brouillon écrit par le duo était certainement plus que ce que le studio et l’histoire demandaient. « Le premier jet, nous avons eu les yeux plus gros que le ventre », a-t-il confirmé. « Peut-être que certains diront que nous avons manger plus que de raison. »

Spider-Man No Way Home est actuellement en salles.

Source : Variety / Crédit ©Sony/Marvel Studios