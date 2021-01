Spider-Man 3 : Le film se déroule-t-il pendant les fêtes de Noël ? (Photo)

Une photo prise sur le tournage de Spider-Man 3 implique que l’histoire se déroulera pendant la saison des fêtes de fin d’année.

Spider-Man 3 est-il un film de Noël ? Une photo prise sur le plateau de tournage du film le suggère la suite des aventures de Peter Parker pourrait se dérouler aux alentours de Noël.

Publiée sur Instagram par Atlanta Filming, une image donne un aperçu du Peter Pan Donut & Pastry Shop qui se trouvera dans Spider-Man 3. Certains décorations sur les vitres givrées de l’établissement comprennent une tasse de cacao, un Noël arbre, une guirlande de vacances et la phrase « Merry Christmas ».

Evidemment, cela ne fait pas de Spider-Man 3 un film de Noël. Il est possible que seule une partie du film se déroule pendant les fêtes avant de changer de saison.

Spider-Man 3, qui n’a pas encore officiellement de titre, ramènera également Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Marisa Tomei (tante May) et Benedict Cumberbatch en Doctor Stange. Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro et Alfred Molina sera à nouveau Doctor Octopus. Selon certaines rumeurs, d’autres stars de Marvel apparaitront dans le film, mais celles-ci n’ont pas encore été officiellement confirmées.

Cela inclut Charlie Cox dans le rôle de Daredevil avec des rapports récents disant qu’il a déjà filmé son apparition dans le film. Tobey Maguire et Kirsten Dunst reviendraient également dans le rôle de Peter Parker et Mary Jane des films originaux de Spider-Man, tout comme Andrew Garfield et Emma Stone de The Amazing Spider-Man.

Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home, reviendra pour le troisième opus. Chris McKenna et Erik Sommers ont écrit le scénario. Le film devrait sortir le 17 décembre 2021, ce qui est parfait pour son décor de Noël supposé.

Source : Atlanta Filming / Crédit ©Marvel/DR