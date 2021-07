Black Widow : Un mutant des X-Men apparaitrait dans le film

Un mutant X-Men se trouverait dans le film Black Widow et personne ne l’aurait remarqué. Un acteur le confirme. Spoilers

Il s’avère que Black Widow contient un easter egg X-Men qui montre en outre comment les studios Marvel de Disney incorporent des éléments de ces propriétés Fox-Marvel qu’ils ont acquises lorsque la Maison de Mickey a acheté les propriétés de la 21st Century Fox en 2019.

L’acteur et bodybuilder néerlandais Olivier Richters est apparu dans Black Widow en prison face à Alexei (David Harbour) alors que Natasha (Scarlett Johansson) et Yelena (Florence Pugh) tentent une évasion de prison. Sur les réseaux sociaux Richters confirme qu’il jouait réellement un personnage des comics Marvel et qu’il fait partie des X-Men.

« Après deux ans, je peux enfin dire qui est mon personnage : Ursa Major : un mutant (X-Men) qui apparaît dans l’univers cinématographique Marvel », a écrit Richters sur Instagram à côté d’une photo du tournage. « Ursa fait partie de la Winter Guard, connu pour être « la réponse de la Russie aux Avengers ». Son pouvoir le transforme en un ours incroyable, transcendant la taille de Hulk. »

View this post on Instagram A post shared by Olivier Richters (@thedutchgiant)

Clairement, Ursa Major ne joue pas un grand rôle dans le film, sa présence est plus un clin d’œil qu’autre chose mais cela prouve que Marvel Studios et Disney commencent doucement à incorporer les X-Men dans le MCU. Ils ont aussi fait la même chose dans Falcon et le Soldat de l’Hiver en incluant la ville de Mandripoor ou encore les bars Brass Monkey Saloon et Princess Bar qui sont généralement des lieux liés aux X-Men.

« Quand la production sur le plateau m’a dit qui j’étais vraiment dans Black Widow, j’ai versé des larmes dans ma chambre d’hôtel, parce que mon rêve de film est devenu réalité : être un super héros de bande dessinée officiel », a-t-il écrit. « Je ne peux qu’espérer que Marvel ramènera Ursa dans sa forme complète. »

Un film X-Men n’a toujours pas été annoncé par Marvel Studios, mais un reboot des Quatre Fantastiques est bien en préparation et sera réalisé par Jon Watts (Spider-Man No Way Home).

Crédit ©DR/Marvel