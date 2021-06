Star Trek Picard saison 2 : Nouveau teaser avec le retour d’un personnage iconique

La série Star Trek Picard tease le retour d’un personnage iconique de la franchise dans la saison 2.

« Mon capitaine, comme vous m’avez manqué ». Juste à temps pour le Captain Picard Day (journée de célébration mondiale des Trekkies), un nouveau teaser a été publié par Paramount+ pour la saison 2 de Star Trek: Picard avec Patrick Stewart dans son rôle culte. Nous avons ainsi un aperçu de John de Lancie qui revient dans la peau de Q reprenant son rôle d’adversaire de Picard.

Le retour de l’antagoniste de Picard n’est pas une surprise puisqu’il avait été annoncé en avril dernier durant le First Contact Day. John de Lancie avait lui-même fait une apparition surprise pour annoncer son retour.

Le teaser montre également Jeri Ryan en tant que Seven of Nine (qui ne vieillit jamais), Alison Pill apparaît en tant que Dr. Agnes Jurati, et Santiago Cabrera est présent en tant que Cristóbal Rios. Comme on peut le constater, la saison 2 traitera du voyage dans le temps.

Pour le moment, la saison 2 de Star Trek Picard n’a pas de diffusion mais elle devrait arriver courant 2022.

En France, Star Trek Picard est disponible sur Amazon Prime.

Crédit ©Paramount+/CBS