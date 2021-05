Batwoman saison 2 : La série a-t-elle tué un personnage important ? (Spoilers)

L’épisode 14 de la saison 2 de Batwoman se termine sur un gros cliffhanger avec la mort possible d’un personnage important. Spoilers et promo.

La série Batwoman vient-elle tué un personnage important ? L’épisode 14 de la saison 2 était fort en émotion et il s’est terminé sur un cliffhanger qui semble fatal : Luke s’est fait tirer dessus par les Crows, par Tarvaroff, pour être précis.

Au début de l’épisode, Ryan tient le bar lors d’une collecte de fond pour le centre communautaire. Luke lui montre un autre cas de cannibalisme à Gotham, mais Ryan a peur de l’examiner. La police se présente au bar avec une plainte relative au bruit, et ils arrêtent finalement Ryan et Luke après que Ryan ait touché l’un des policiers.

Sophie se présente après le raid et allègue que l’un des officiers falsifie son rapport et il agit également de manière hostile à son égard. En prison, Ryan et Luke débattent de la manière dont l’un ou l’autre aurait dû réagir à la situation, tout comme Sophie qui est également jetée dans leur cellule. Ils ont chacun une vision différente de l’expérience, en particulier juxtaposée à leur histoire de grandir en tant que personne noire à Gotham. Ryan s’en prend à Luke pour ne pas avoir pris la parole pendant la confrontation avec la police et elle accuse Sophie de profiter de son statut en tant que Crow. Le trio fini par se réconcilier et ils reconnaissent que chacun a son lot de problèmes.

Entre temps, la situation des cannibales empire et la police allume le Bat-signal pour faire appel à Batwoman. Imani, la jeune femme que fréquente actuellement Ryan, arrive à temps au commissariat pour faire sortir Luke, Sophie et Ryan. Alors que Batwoman repart en mission, Sophie retourne au siège des Crows, et Tavaroff et les autres Crows la rabaissent d’abord, puis écoutent ses ordres puisqu’elle est commandant par intérim quand Jacob n’est pas là. Luke donne à Ryan une mallette remplie de fioles d’antidote qu’elle doit injecter à chacun des cannibales individuellement.

Ailleurs, Alice, qui a bien compris que Kate était encore vivante, tente de faire parler Enigma pour qu’elle lui dise comment faire revenir les souvenirs de sa sœur. Enigma dit à Alice que ramener les souvenirs de Kate pourrait ne pas se dérouler parfaitement et qu’elle a besoin d’un mot déclencheur pour débloquer pleinement les souvenirs de Kate, mais Ocean la tue avant qu’elle ne puisse le fournir. Ocean dit à Alice qu’il l’aime et qu’il a tué Enigma parce qu’il est jaloux de la fascination d’Alice pour Kate.

Luke se fait tirer dessus par les Crows

A la fin de l’épisode, Ryan, Luke et Sophie se retrouvent au bar et Sophie leur dit qu’elle a décidé de quitter les Crows après avoir vu leur corruption. Ils trinquent. Plus tard, Ryan prend un verre avec Imani et elle admet qu’elle n’a pas été tout à fait honnête avec elle et rompt avec elle.

Dans les dernières minutes, Luke se dirige vers sa voiture et assiste à un vol de voiture par Eli, un homme blanc qui a brièvement partagé une cellule avec eux plus tôt dans la journée. Les Crows se présentent et Eli blâme Luke pour le vol de voiture. Tavaroff prend le téléphone portable dans la main de Luke pour une arme à feu et lui tire dessus, et il s’effondre au sol.

Cette scène est un crève-cœur et elle fait évidemment référence aux hommes noirs et aux femmes noires qui se sont faits tuer par la police. Luke est un personnage adoré de la série, on se demande ainsi si la showrunner Caroline Dries a vraiment décidé de tuer Luke. La promo du prochain épisode le montre sur un brancard et il semble encore en vie pour l’instant mais il est mal en point.

Bien que la promo semble indiquer que Luke pourrait survivre à ses blessures, il est difficile de nier que l’événement bouleversera les choses pour l’ensemble de la série.

Pour savoir si Luke s’en sortira, il faudra attendre quelques semaines puisque la série ne reviendra pas avant le 6 juin prochain.

Batwoman saison 2 – Promo 2×15