Batwoman saison 2 : Alice fait une découverte sur Kate (spoilers et promo)

Alice fait une découverte déterminante dans l’épisode 13 de la saison 2 de Batwoman. Spoilers et promo du prochain épisode.

La semaine dernière, Kate Kane est revenue dans Batwoman mais sans savoir qui elle était. En effet, alors que tout le monde la croit morte dans un crash d’avion, elle a été enlevée par Black Mask. Ce dernier a embauché Enigma (Laura Mennell) pour faire un lavage de cerveau à Kate en lui faisant croire qu’elle est en fait sa fille Circe Sionis. Black Mask blâme Batwoman et les Crows pour la mort de sa fille.

Alice, qui fait attrapée la semaine dernière parc que Ryan a décidé de la laisser derrière elle, a découvert dans l’épisode 12 que Circe est en réalité sa sœur. Elle lui a fait un masque basé sur le visage de Circe pour dissimulé son aspect défiguré et quand elle a retiré son autre masque, Alice a très vite reconnu les yeux bleues de sa sœur qui sont identiques à ceux de leur père.

Alice a vite compris que la personne en face d’elle n’était pas Circe parce qu’elle savait qu’elle est morte à Arkham, elle a vu son corps sans vie quand elle s’est échappée. Mais au départ, elle était loin de se douter que Kate se cachait derrière ce masque. Alice est sous le choc de cette découverte, mais maintenant qu’elle sait que sa sœur est vivante, on se demande comment Alice va utiliser cette information.

Ryan et Luke arrêtés

La semaine prochaine, comme le montre la promo de l’épisode 13, Ryan et Luke vont violemment se faire arrêter et jeter en cellule. Il semble que Sophie a aussi été arrêtée. La promo pose la question : « Dans un système brisé, que signifie la justice ? ».

On s’attend un épisode BLM qui devrait avoir un grand impact sur les histoires de Ryan et Luke. L’importance de Ryan portant le costume de Batwoman – et étant le premier personnage noir à le faire canoniquement – a imprégné une grande partie de la saison, elle va sûrement se demander comment elle peut continuer à être ce symbole si la justice la traite de cette façon.

Intitulé And Justice For All, l’épisode devrait voir un défi particulièrement redoutable pour Ryan Wilder / Batwoman, en particulier en ce qui concerne la False Face Society et leur portée avec la drogue addictive Snakebite.

Batwoman, c’est le dimanche sur la CW.

Batwoman saison 2 – Promo 2×14