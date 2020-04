Star Wars Rogue One : Stellan Skarskard dans la série préquelle sur Cassian Andor

Stellan Skarskard de Chernobyl rejoint la série préquelle de Star Wars Rogue One centrée sur Cassian Andor.

Si la pré-production est à l’arrêt, la prochaine série Star Wars de Disney+ met en place son casting. Stellan Skarskard (Chernobyl) est en phase finale de négociations pour jouer dans la série préquelle de Rogue One A Star Wars Story centrée sur Cassian Andor.

C’est le site Variety qui a annoncé la nouvelle en premier. Ils dévoilent aussi que Kyle Soller (Poldark) a aussi rejoint la série. Pour le moment, leurs rôles restent secrets. Ils rejoignent Diego Luna qui revient dans le rôle de Cassian Andor et Alan Tudyk qui reprendra son rôle du droïde K-2SO.

Disney a annoncé que la nouvelle série était en développement en 2018. Jared Bush a développé la série, établissant sa bible et rédigeant un premier jet de l’épisode pilote. Stephen Schiff sera le showrunner et le producteur exécutif de la série. Tony Gilroy, qui a travaillé sur Rogue One, a écrit le pilote de la série et réalisera deux épisodes de sa première saison.

La série est attendue pour 2021 sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©REX/Shutterstock