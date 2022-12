Barbie : Margot Robbie en poupée géante dans le premier teaser du film.

Découvrez un premier teaser pour le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling

C’est l’un des films les plus énigmatique de l’année 2023. Avec seulement quelques photos et images des acteurs à son casting, on ne sait rien du film Barbie. Mais un premier tease nous offre un premier aperçu du film, qui n’est pas pour déplaire.

Un court teaser, avec des petites filles sur un terrain aride, jouant avec des poupées de porcelaines. Des images commentées par une femme en voix off qui explique que depuis la nuit des temps, les poupées n’étaient que des poupons… Jusqu’à l’arrivée de Barbie, mais sans la nommer.

Une barbie géante apparait ainsi au milieu de ces petites filles, avec une Margot Robbie souriante et facétieuse, avant de laisser place à une succession d’images très colorées du film et son casting. Le tout sur fond du générique mythique de 2001 l’odyssée de l’espace de Richard Strauss.

Un teaser court, qui ne dévoile rien de l’intrigue du film Barbie avec Ryan Gosling et Margot Robbie, dans la peau du couple mythique en plastique : Barbie & Ken.

Réalisé par Greta Gerwick, le film Barbie devrait être, au ton de ce teaser, une sacrée satire de la vie américaine, au-delà d’être une ode à la poupée la plus emblématique du 20ème siècle. Le film Barbie est prévu en salles pour le 19 juillet 2023 en France.

BARBIE | Teaser Officiel (VOST)

crédit photo : ©Warner Bros