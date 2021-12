Dexter New Blood : Le tueur en série de retour sur Canal+

Dexter Morgan revient ce jeudi soir sur Canal+ avec la nouvelle série Dexter New Blood.

Depuis quelques semaines, Dexter New Blood a démarré sur la chaine américaine Showtime où 6 épisodes ont déjà été diffusés. Michael C : Hall a repris son rôle de tueur en série et les téléspectateurs français vont enfin pouvoir le retrouver à partir de ce soir, jeudi 16 décembre, sur Canal+.

La dernière fois que Dexter a été vu, il avait simulé sa mort à Miami après le décès de sa sœur Debra (Jennifer Carpenter), abandonné son fils Harrison et changé d’identité pour devenir bûcheron dans l’Oregon. Aujourd’hui, Dexter se nomme Jim Lindsey et vie à Iron Lake, une petite ville au nord de l’état de New York. Il travaille comme vendeur chez Fred’s Fish and Game (un magasin d’armes et de couteaux de chasse) et fréquente Angela Bishop (Julia Jones) la cheffe de la police de la ville. Cela lui permet de garder ses vieilles couvertures à portée de main (accès à des couteaux et aux fichiers de police), même s’il n’a pas tué depuis près de 10 ans.

Dans sa nouvelle vie, Debra lui sert désormais de conscience (moins sombre) à la place d’Harry. En effet, elle est un peu la voix de la raison pour lui. New Blood emmène ainsi Dexter sur un chemin différent alors qu’il repense à son passé, retombe dans ses vieilles habitudes et tente de vivre une vie « normale » où il ne peut pas blesser ceux qu’il aime…jusqu’à l’apparition d’une personne de son passé qui lui est chère : son fils Harrison.

Jusqu’à présent, cette première partie de saison est plutôt bonne. La série a su se renouveler, elle a changé de ton, mais elle garde son essence et reste palpitante. Et bien sûr, Dexter n’est pas le seul tueur de la saison, une affaire de jeunes femmes disparues est au cœur de la saison et une enquête est en court en parallèle, menée par Angela.

Evidemment, il se passe des choses auxquelles on s’attend, notamment à propos d’Harrison, mais c’est plutôt intéressant et se fait poser des questions sur l’inné et l’acquis. Harrison a-t-il le Dark Passenger de son père (lien spoiler) ?

C’est un pari difficile de revenir avec une telle série, surtout après un final qui n’avait pas convaincu les fans, mais Dexter New Blood est, jusque là, réussie. On espère que la fin de la saison sera à la hauteur er surtout qu’elle sera satisfaisante.

Dexter New Blood, c’est chaque jeudi à 21 heures sut Canal+ à raison de deux épisodes.

