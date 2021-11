Dexter New Blood : Révélation sur Hannah dans l’épisode 2 (Spoilers)

Le deuxième épisode de Dexter New Blood révèle ce qui est arrivé à Hannah McKay. Attention Spoilers.

Dexter New Blood vient de révélé le sort d’Hannah McKay (Yvonne Strahovski), le dernier amour de Dexter dans la série originale. Dans le dernier épisode de la saison 8, Hannah s’est enfuit en Argentine avec Harrison alors que Dexter était censé les rejoindre. Mais après la mort de Deb, Dexter a décidé de simuler sa mort et s’est isolé dans l’Oregon.

Il avait été depuis présumé que Harrison vivait avec elle au cours de la dernière décennie, mais dans le premier épisode de la série, Harrison réapparait seul quand il retrouve son père à Iron Lake, dans le nord de l’État de New York. Dexter vit désormais sous le nom de Jim Lindsay et travaille dans un magasin d’articles de sport et de chasse.

Mort d’Hannah

Maintenant, dans l’épisode 2 de la série du revival de Showtime, Harrison a dit à Dexter qu’Hannah était décédée trois ans auparavant, des suites d’un cancer du pancréas. Depuis lors, Harrison est passé par plusieurs foyers d’accueil jusqu’à ce qu’il trouve une photo de Dex sur Instagram et décide de le retrouver. Il a découvert que son père n’était pas mort via une lettre qu’il a envoyée à Hannah.

Dans cette lettre, Dexter a écrit «Contacte-moi si Harrison montre des tendances sombres. » Le garçon veut des réponses. Pourquoi son père a-t-il simulé sa propre mort pour se cacher de lui ? Dexter explique que ce n’était pas Harrison dont il avait peur, il avait peur de lui-même. Il avait peur de transmettre ses démons à son fils. Il était dans un endroit sombre quand il a perdu Rita et Deb, explique-t-il, et il s’est perdu au milieu de toute cette mort.

Dexter lui dit qu’il regrette profondément d’être parti et de l’avoir abandonné, mais il n’a jamais pensé qu’Harrison se retrouverait seul. « Mais peut-être que je peux être là pour toi maintenant », dit-il. Après cette conversation, Harrison accepte de rester, au moins pendant un certain temps.

Dexter presque attrapé ?

Dans le reste de l’épisode, Dexter fait tout pour détourner l’attention de lui-même alors que les autorités sont à la recherche de Matt Caldwell qui a disparu. Dexter a tué Matt mais il n’a pas été très prudent pour couvrir ses traces. Il réussi cependant à ne pas être soupçonner mais l’arriver de Kurt Caldwell, le père de Matt va compliquer les choses.

Angela, la petite amie de Dexter et cheffe de la police, annonce qu’ils arrêtent la recherche. Elle pense que Matt a tiré sur le cerf blanc et a fui les lieux après avoir réalisé son acte répréhensible. En effet, il est illégal de chasser et tuer des animaux sur les terres Seneca. Cependant, alors que les policiers remballent le tout, Kurt ne croit pas à cette histoire et demande que la recherche continue parce qu’il est persuadé que si son fils avait fait quelque chose d’illégal, il l’aurait immédiatement appelé. Matt a bien tué le cerf, mais il n’a pas eu le temps de contacter son père parce que Dexter l’a tué après ça.

Alors que l’épisode se termine, nous voyons que Dexter a caché le pistolet et le corps démembré de Matt dans le sol, sous le feu de joie à l’extérieur.

Dexter New Blood, c’est le dimanche sue Showtime. La série sera diffusée en France à partir du mois de décembre sur Canal+.

