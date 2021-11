Dexter New Blood : Retour intrigant pour le tueur en série

La série Dexter est de retour avec Dexter New Blood, une série limitée qui tente de rattraper les erreurs de la saison finale de 2013. Spoilers.

Huit ans après le final très divisé de Dexter, le tueur en série campé par Michael C. Hall revient pour tenter de se racheter. Si le premier épisode de Dexter New Blood commence doucement, il se termine sur un twist intéressant qui replonge les téléspectateurs dans la psyché du personnage que l’on a laissé il y a presque une décennie en bucheron solitaire reclus sur lui-même, en pénitence post-mortem.

La dernière fois que Dexter a été vu, il avait simulé sa mort à Miami après le décès de sa sœur Debra (Jennifer Carpenter), abandonné son fils Harrison et changé d’identité pour devenir bûcheron dans l’Oregon. Aujourd’hui, Dexter se nomme Jim Lindsey et vie à Iron Lake, une petite ville de l’état de New York. Il travaille comme vendeur chez Fred’s Fish and Game (un magasin d’armes et de couteaux de chasse) et fréquente Angela Bishop (Julia Jones) la cheffe de la police de la ville. Cela lui permet de garder ses vieilles couvertures à portée de main (accès à des couteaux et aux fichiers de police), même s’il n’a pas tué depuis près de 10 ans.

Dans sa nouvelle vie, Debra lui sert désormais de Passager (moins sombre) à la place d’Harry. En effet, elle est un peu la voix de la raison pour lui. New Blood emmène ainsi Dexter sur un chemin différent alors qu’il repense à son passé, retombe dans ses vieilles habitudes et tente de vivre une vie « normale » où il ne peut pas blesser ceux qu’il aime…jusqu’à l’apparition d’une personne de son passé qui lui est chère.

Le Dark Passenger se réveille

Dans ce season premiere, Dexter tente coûte que coûte de rester dans sa routine pour ne pas retomber dans ses travers, mais c’est très difficile quand il fait la rencontre de Matt Caldwell, un résident d’Iron Lake irresponsable qui commence sérieusement à titiller son Dark Passenger. Et avec un nouveau tueur en série également en liberté dans la ville d’adoption de Dexter, la fin de l’épisode 1 met en place une saison qui s’annonce intrigante pour les personnages de New Blood. Des traces de sang se trouvent dans la neige, ce qui pourrait mener vers Dexter. Il avait l’habitude d’être très prudent et il a un peu perdu la main. Il va devoir faire plus attention et mieux assurer ses arrières parce que c’est une erreurs de débutant.

Le premier épisode, de ce qu’on peut considérer comme une saison 9 de Dexter (même si le créateur ne la voit pas comme ça) se termine par un twist excitant alors que Dexter retombe dans ses vieilles habitudes meurtrières de la série originale. Après avoir été suivi par une personne inconnue tout au long de l’épisode, Dexter arrive chez lui pour trouver un adolescent qui s’est introduit par effraction dans sa cabine. Alarmant le tueur en série, l’adolescent lui demande s’il s’appelle Dexter Morgan, un nom qu’il n’a pas entendu depuis des années. Cette personne se révèle être son fils dont il est séparé, Harrison.

Un nouveau départ ?

Le rôle de Debra est très intéressant dans ces nouveaux épisodes. Dexter a une nouvelle vie et la voix de Debra n’est pas la même qu’Harry. La perception qu’il a de sa sœur est plus raisonnable, elle est là pour lui rappeler ce qu’il a perdu et qu’il ne peut pas faire la même chose avec son fils. C’est pour cela que dans un premier temps il rejette Harrison mais quand il rebascule, il décide de revenir vers son fils et lui demande de rester. Mais peut-il à nouveau être Dexter, peut-il vraiment être un père pour son fils ? A quel point peut-il être honnête avec lui ?

Ce revival pose énormément de questions. Dans un premier temps, est-il vraiment nécessaire ? Il y a-t-il une rédemption possible pour cette série qui s’est terminée en eau de boudin il y a presque 10 ans ? Est-il possible pour la série (et le personnage) de prendre un nouveau départ ? Quel message ce revival tente-t-il de délivrer ? Pour le moment, les réponses ne sont pas claires mais la série souhaite vraiment se racheter par rapport au final de la saison 8. On apprécie aussi le fait que même si la série n’est pas fière de la fin précédente, elle ne l’ignore pas et assume ses choix et ça, ça se respecte.

Avec ce premier épisode de New Blood, on met un peu de temps à se remettre dedans, mais il donne un peu d’espoir vers la fin quand il semble qu’on retrouve l’esprit des premières saisons. La série joue sur la nostalgie tout en essayant d’offrir quelque chose de neuf. Ce qui sera intéressant, c’est de voir s’il est vraiment possible de changer pour quelqu’un comme Dexter. A ce stade, le premier épisode montre que non, Dexter restera toujours Dexter, mais la série pourrait bien avoir sa rédemption avec New Blood.

Dexter New Blood devrait être diffusé en France au mois de décembre sur Canal+.

Crédit ©Showtime