Dexter New Blood : Angela fait une découverte et retour surprise d’un ancien (SPOILERS)

Angela fait une découverte dans l’épisode 5 de Dexter New Blood et rencontre un vieil ami du passé de Dexter. Spoilers.

Dexter New Blood en est à la moitié de sa saison et la série continue de livrer des surprises. Dans l’épisode de cette semaine, un ancien de la série originale a fait son retour. David Zayas a repris son rôle de Sgt. Angel Batista dans une scène impliquant la cheffe de la police Angela Bishop (Julia Jones).

Zayas est apparu dans les huit saisons de Dexter de 2006 à 2013. En dehors de Michael C. Hall qui joue le rôle titre et Jennifer Carpenter en « fantôme » de Debra (elle est dans la tête de Dexter), c’est le premier ancien de la série originale à reprendre son rôle. (On ne compte pas Harrison, ce n’est pas le même acteur).

Batista, qui désormais le chef de la police de Miami, est apparu alors qu’il parlait durant une convention d’application de la loi. Il a notamment fait référence au Bay Harbor Butcher qui s’en prenait à des criminels qui ont échappé à la loi. Molly (la podcateuse qui accompagnait Angela) a alors dit : « Pouvez-vous imaginer être à côté d’un tueur en série pendant des années et n’avoir aucune idée ? » Hummm…quelle ironie !

Après son intervention, Bishop l’a abordé pour obtenir des conseils sur son affaire de jeunes femmes disparues d’Iron Lake. Il lui dit d’écouter son instinct. Il dit aussi que cela lui rappelle un autre cas, le Trinity Killer. Une jeune inspectrice nommée Debra Morgan a fait confiance à son instinct et n’a jamais abandonné. Il dit que c’était une histoire tragique, qu’elle est morte et que son frère est mort aussi, et qu’il avait un enfant mignon nommé… Harrison.

De retour à Iron Lake, Angela commence à mettre les pièces du puzzle en place. Durant l’épisode, Harrison a fait une overdose mais il s’en est sorti. Avant de perdre connaissance, il a dit à Aubrey que le nom de son père n’était pas Jim Lindsey. Il a suffit d’une recherche rapide sur Google pour qu’elle trouve une nécrologie pour un « Dexter Morgan » et la photo ci-jointe ressemble terriblement à son petit ami Jim…

Le reste de l’épisode a aussi confirmé que Kurt Caldwell est bien l’homme qui kidnappe les jeune femmes et les chasse comme des brebis apeurées. Il prend un malin plaisir à les enfermées dans une cabane, les observe, puis les libère et les chasse.

La promo de la semaine prochaine montre qu’Angela confrontera « Jim » à propos de son identité. Elle lui demande s’il fuit quelque chose et Dexter se demande qui a pu le balancer et soupçonne Molly.

Dexter New Blood, c’est le dimanche sur Showtime et la série arrive à partir du jeudi 16 décembre sur Cana+.

