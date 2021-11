Dexter New Blood : Grosse révélation sur Harrison dans l’épisode 4 (Spoilers)

La plus grande peur de Dexter est sur le point de devenir réalité dans l’épisode 4 de Dexter New Blood. Spoilers.

« Tel père, tel fils ». Cela aurait pu être le titre de l’épisode 4 de Dexter New Blood car des tendances de tueur commencent à émerger d’Harrison, le fils de Dexter. En effet, alors que Harrison a été salué comme le sauveur de son lycée pour avoir déjoué une fusillade potentielle, les soupçons de Dexter sur l’histoire de son fils l’ont conduit dans une spirale troublante.

Une alerte informe tout le monde que le lycée est en confinement. Tout ce qu’Angela sait, c’est qu’il y a plusieurs blessés et Harrison est impliqué. Dexter se précipite à l’école pour retrouver son fils vivant, mais avec un coup de couteau dans l’abdomen. Son ami Ethan prévoyait de tirer sur l’école, mais heureusement, Harrison est intervenu et l’a arrêté. La police a trouvé le carnet d’Ethan, qui comprend une liste de meurtres et des dessins incroyablement violents.

À l’aide de photos de la police et d’éclaboussures de sang sur la scène du crime, Dexter a déduit que Harrison était en fait l’instigateur du conflit, et a plus tard découvert ce qu’il croyait être la véritable arme utilisée sur Ethan : un rasoir – la même lame utilisée par le Trinity Killer lorsqu’il a découpé sa mère Rita et l’a laissée pour morte.

Le code de retour ?

Si Harrison a effectivement un passager noir, cela signifie-t-il que Dexter assumera le rôle de Harry et enseignera à son propre fils «le code» ? C’est possible, selon la star Michael C. Hall : « Je pense que cette possibilité fait partie du plaisir et de la richesse de cette relation », a déclaré Hall à TVLine.

Il ajoute : « Il y a des choses opposées qui se produisent simultanément pour Dexter en ce qui concerne Harrison et le passager noir. D’une part, c’est la peur la plus profonde de Dexter que son fils ait le passager noir, et d’autre part, c’est son souhait le plus profond, ce qui rend la parentalité difficile. »

Considérant que Dexter s’est caché pour échapper à son passé sombre et mortifère, l’émergence de Harrison « bouleverse la vie de Dexter », explique le showrunner et producteur exécutif Clyde Phillips. « Dexter a vécu cette vie abstinente, monastique et solitaire par choix, et soudain voici son fils, qui est un jeune homme rempli de colère et de problèmes d’abandon et de douleur, mais pourtant, d’une manière ou d’une autre, est capable de socialiser. »

Traumatisme héréditaire

Dans ce même épisode, Harrison écoute le podcast de Molly, la jeune femme venue mettre son nez dans les affaires de la police la semaine dernière pour trouver des indices sur la disparition de Matt. Harrison écoute les épisodes précédents du podcast de Molly, y compris un épisode entièrement centré sur Trinity Killer.

Alors qu’il écoute Molly récapituler les habitudes bien connues de Trinity, une photo de Rita apparaît sur son écran. Molly dit que la dernière victime connue du tueur avait un bébé qui nageait dans une mare du sang de sa mère. « À quel point ce gamin est-il foutu maintenant, n’est-ce pas ? » elle demande.

« Il existe un phénomène appelé traumatisme héréditaire, et Dexter l’a », explique Phillips. « Il se demande si Harrison l’a aussi, ou s’il était trop jeune pour s’en souvenir. Et nous apprendrons la vérité sur ce que c’est. De toute évidence, c’est la vérité la plus divertissante. Si Harrison n’avait rien ni aucun souvenir, alors nous n’avons pas d’histoire », dit-il.

Harrison cache aussi certainement un passager noir comme son père. La promo de la semaine prochaine montre qu’il est bien possible que Dexter apprenne le « code » à son fils pour qu’il canalise ses impulsions de tueur.

Dexter New Blood, c’est le dimanche sur Showtime. La série arrive en décembre sur Canal+.

Dexter New Blood – Promo épisode 5