Batgirl : Une scène coupée de The Batman fait référence à Barbara Gordon

Après une référence à Barbara Gordon dans une scène coupée de The Batman, des fans espèrent voir Leslie Grace en tant que Batgirl dans The Batman 2.

La sortie de The Batman: The Official Script Book a donné un peu d’espoir aux fans de DC qui souhaitent toujours voir Batgirl faire son entrée dans le DCU. En effet, le livre révèle une scène supprimée dans laquelle on entend Jim Gordon (Jeffrey Wright) prononcer le nom de sa fille Barbara lors d’un appel téléphonique. Après cette révélation, certains fans du DCU espèrent que Leslie Grace pourrait jouer le rôle de Barbara dans The Batman 2 afin qu’elle puisse enfin devenir Batgirl sur grand écran après l‘annulation du film.

Batgirl devait à l’origine sortir sur la plateforme HBO Max avec Leslie Grace dans le rôle-titre et Brendan Fraser jouant le méchant, Firefly. En plus de cela, le film aurait également vu le retour de Michael Keaton en tant que Batman et J.K. Simmons aurait repris son rôle de Jim Gordon.

Le film était pratiquement terminé lorsque Warner Bros. Discovery a décidé d’y mettre fin, ainsi qu’un certain nombre d’autres projets déjà en route. Les fans se sont immédiatement ralliés contre cette annulation injuste, mais il a été précisé que le studio aimerait travailler avec Grace à l’avenir. Maintenant, de nombreux fans espèrent que cela fera partie de l’univers de Batman créé par Matt Reeves.

Bien qu’il serait formidable que Grace puisse enfin jouer le rôle de Barbara Gordon, il n’y a actuellement aucun détail sur la question de savoir si The Batman 2 ou l’un de ses prochains spin-offs mettra en vedette le personnage. Si c’était le cas, ce serait certainement une version différente de celle que Grace devait jouer dans le DCU. Pour cette raison, on se demande si Grace serait même envisagée pour le rôle si cela se produisait.

James Gunn et son comparse Peter Safran s’occupent actuellement de reconstruire le DCU, on attend de voir si Batgirl fait partie de leurs plans et si Grace a toujours le rôle.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros