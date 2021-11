Spider-Man No Way Home : Nouvelle affiche avec Doctor Strange

Nouvelle affiche pour Spider-Man No Way Home avec Doctor Strange à quelques heures de la bande-annonce.

Alors qu’un trailer devrait arriver dans moins de 24 heures, Marvel a dévoilé une nouvelle affiche du film afin de faire patienter les fans. Cette toute nouvelle affiche n’a été révélée qu’une semaine après que la première affiche officielle a été dévoilée en ligne, teasant le retour d’anciens ennemis qui devraient apparaître dans le prochain film.

Alors que la première affiche teasait les présences de Doctor Octopus, le Bouffon Vert ou encore Electro, cette nouvelle affiche ajoute Doctor Strange qui se trouve dos à dos avec Spider-Man.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de rumeurs et de spéculations concernant le retour des membres de la distribution des précédents films de Spider-Man, le président de Marvel Studios Kevin Feige a fait une déclaration concernant certaines de ces rumeurs et fuites qui peuvent être vraies ou non.

« Les rumeurs sont amusantes, car beaucoup d’entre elles sont vraies et beaucoup d’entre elles ne sont pas vraies », a précédemment déclaré le big boss de Marvel Studios. « Le danger est quand vous entrez dans le jeu des attentes, vous voulez que les gens soient enthousiasmés par le film qui existe et non déçus par un film qui n’existe pas. »

Synopsis officiel : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man (Tom Holland), le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Dans le casting, on trouve également les retours de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei et Jon Favreau.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre 2021.

Crédit ©Marvel