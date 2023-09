Aquaman 2 : 2nd film DC de 2023 à recycler un film annulé après The Flash

Après The Flash, Aquaman et le Royaume Perdu est le second film DC de l’année à utiliser des éléments d’un autre film DC annulé.

Parfois, un film est annoncé puis quelque temps plus tard, il est annulé pour diverses raisons. Cela arrive notamment avec des films de super-héros qui stoppent leur production et ne voient jamais le jour. Parmi des projets annulés, on trouve bien sûr le récent Batgirl mais aussi des films comme New Gods d’Ava DuVernay et le spin-off d’Aquaman The Trench qui devait être centré sur Black Manta.

James Wan, le réalisateur d’Aquaman, devait produire The Trench mais le film est finalement passé à la trappe. Mais parce que sa franchise n’est pas terminée, Wan a été capable d’intégrer des éléments de ce film dans Aquaman et le Royaume Perdu. En effet, Wan a utilisé des idées de The Trench, notamment en ce qui concerne le méchant Black Manta, joué par Yahya Abdul-Mateen II.

Initialement, le film avait été annoncé comme un spin-off d’Aquaman basé sur l’horreur, mais Wan et son équipe avaient prévu d’en faire secrètement un film Black Manta. Comme le rapporte Collider, James Wan a récemment détaillé comment Aquaman 2 intégrerait ces éléments dans l’intrigue du film.

Selon Wan, le spin-off Trench était initialement prévu pour présenter Black Manta comme protagoniste du film, ce qui correspond certainement aux éléments vus dans la bande-annonce d’Aquaman 2. Manta semble diriger les variantes infusées de magie noire de la Tranchée grâce au trident noir de Manta dans Aquaman 2, ce qui soutient certainement l’idée selon laquelle Aquaman et le Royaume Perdu recyclent des éléments du film annulé.

Fait intéressant, Aquaman 2 n’est pas le premier film DC cette année à recycler des éléments d’un projet abandonné. L’autre était The Flash sorti en juin 2023. The Flash incluait Nicolas Cage dans le rôle de Superman dans l’acte final du film, réutilisant des éléments du film annulé Superman Lives. Que ce soit Cage dans le rôle de Superman au costume qu’il a été vu porter et à l’araignée géante qu’il combattait, The Flash a pris plusieurs éléments du film non réalisé Superman Lives et les a intégrés dans le canon DCEU.

Aquaman et le Royaume Perdu sort en salles le 20 décembre 2023.

Source : Collider et SR / Crédit ©Warner Bros