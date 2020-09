The Falcon and The Winter Soldier : Anthony Mackie en costume sur le tournage (photo)

Découvrez une photo d’Anthony Mackie de retour sur le tournage de la série The Falcon and The Winter Soldier.

Le tournage de la série The Falcon and The Winter Soldier semble avoir bien repris. Anthony Mackie a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux et annonce que « les garçons sont de retour en ville. On s’amuse tout en pratiquant la distanciation sociale. » Il semble ainsi que Sebastian Stan a pris la photo mais ce n’est pas vérifié.

La série a été contrainte d’arrêter la production en raison de la pandémie de covid-19, mais le tournage a récemment redémarré. Alors, pour l’occasion, Mackie a posté cette image, qui donne un bon aperçu du nouveau costume du Falcon.

The boyz are back in town! Having fun while social distancing… #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier pic.twitter.com/hpCy7vuFFa — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) September 15, 2020

The Falcon and the Winter Soldier reprend après les événements de Avengers: Endgame et emmène Sam Wilson (Mackie) et Bucky Barnes (Stan) dans « une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience ». Daniel Brühl revient également dans le rôle Baron Zemo, un méchant de Captain America: Civil War.

The Falcon and The Winter Soldier était prévu pour fin août sur Disney+ mais la série a été repoussée. Il n’y a pas de date pour le moment.

Source : Gizmodo / Crédit ©Marvel