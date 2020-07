Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Boucle temporelle façon « Un jour sans fin » (spoilers et promo)

Découvrez la promo du prochain épisode de Agents of S.H.I.E.L.D. qui voit la Team coincée dans une boucle temporelle. Spoilers.

L’épisode 8 de la saison finale d’Agents of S.H.I.E.L.D. a enfin vu Yo-Yo récupérer ses pouvoirs mais il a aussi fait des révélations sur son enfance et la mort tragique de son oncle pour laquelle elle pense être responsable. Evidemment elle n’y est pour rien mais le traumatisme la bloquait mentalement.

L’épisode a aussi a vu le retour de Jiaying et a révélé que Daisy avait une demi-sœur avec un grand pouvoir, que Jiaying essayait de lui retirer. Et elle va probablement devoir la combattre puisqu’elle a été recrutée par Nathaniel Malick. Ce dernier est de plus en plus puissant et avec Kora à ses côtés, il a une arme Inhumaine très puissante.

Notez aussi que le pouvoir empathique de May évolue. Elle n’a plus besoin de toucher les gens pour ressentir leurs émotions, il lui suffit simplement d’être proche d’eux.

La semaine prochaine, les Agents du S.H.I.E.L.D. seront coincés dans une boucle temporelle façon « Un jour sans fin ». Comme le montre la bande-annonce, la team va revivre les mêmes choses encore et encore. Et ce ne sera pas joyeux parce qu’ils meurent tous, les uns après les autres.

Et toujours aucune trace de Fitz après 8 épisodes…Mais où peut-il bien être ?

Agents of S.H.I.E.L.D., c’est le mercredi sur ABC.

Agents of S.H.I.E.L.D. – Promo 7×09