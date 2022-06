Barbie : Ryan Gosling se transforme en Ken (Photo)

Première image de Ryan Gosling transformé en Ken pour le film Barbie avec Margot Robbie.

Ryan Gosling s’est complètement transformé en Ken pour le prochain film de Greta Gerwig, Barbie, qui verra également Margot Robbie dans le rôle principal. La première photo de l’acteur en costume a été dévoilée hier et a rapidement fait le tour de la toile.

Il semble absolument parfait pour jouer le rôle de la poupée masculine avec ses cheveux décolorés, son sourire immaculé et sa veste en jean entrouverte qui donne un aperçu de ses abdos imberbes.

Warner Bros avait déjà révélé Robbie en Barbie il y a quelques semaines.

Pour le moment, on sait très peu de ce film co-écrit par Gerwig et son partenaire / fréquent collaborateur Noah Baumbach. Il est dit que le film devrait retourner les attentes des spectateurs et dénoncer les clichés sur la célèbre poupée qui a évolué au fil des ans.

Aux côtés de Robbie et Gosling, on trouve aussi America Ferrera, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Simu Liu et Kate McKinnon. .

Barvie sort en juillet 2023 sur les écrans de cinéma.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros