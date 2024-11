The Penguin : Comment le final de la série met The Batman 2 en place

Le final de The Penguin semble mettre en place le film Batman 2 et peut-être une seconde saison pour la série DC. Spoilers.

Apparemment le réalisateur de Batman, Matt Reeves, a fait appel à Lauren LeFranc, la showrunner et scénariste principale de la série dérivée de HBO, The Penguin, pour qu’elle mette en place Batman 2. Et en effet le final de The Penguin fait clairement cela en rappelant que Batman est le sauveur de Gotham et qu’il pourrait bien être celui qui mettra un terme à l’ascension sanglante du Pingouin.

Oz Cobb (Colin Farrell), vêtu d’un smoking qui rappelle l’imagerie classique du méchant Pingouin des comics DC, célèbre ses nombreuses victoires dans une suite penthouse. Il a réussi à s’implanter en tant que chef mafieux dans le monde criminel de Gotham après une longue guerre de gangs qui a coûté de nombreuses vies.

Il a condamné sa principale concurrente, Sofia Falcone (Cristin Milioti), à retourner à son pire cauchemar à Arkham et il a maintenant sa mère malade, Francis (Deirdre O’Connell), pour lui tout seul alors qu’elle se retrouve essentiellement piégée dans son propre corps insensible, forcée de rester dans un lit d’hôpital dans la maison de son fils dérangé.

Mais la fin signale que le jeu n’est pas terminé. Alors qu’elle se trouve dans sa cellule d’Arkham, Sofia reçoit une lettre de Selina Kyle, la Catwoman de Zoë Kravitz dans The Batman de Reeves. Elle espère se connecter, reconnaissant qu’elles sont demi-sœurs. Jayme Lawson reprend également son rôle de la nouvelle maire de Gotham City, Bella Reál, pour une brève apparition dans la série.

Puis, dans le dernier plan de l’heure, alors qu’Oz danse avec Eve Karlo (Carmen Ejogo), habillée en sa mère, le Bat Signal brille dans le ciel nocturne au loin, annonçant que le Chevalier Noir de Robert Pattinson rejoindra bientôt la mêlée.

« Au cours de l’écriture de la saison, nous avons discuté à plusieurs reprises de la possibilité ou non d’un crossover qui semblerait mérité », a déclaré Matt Reeves dans une interview à EW. « Nous avons essayé quelques idées différentes sur le plan conceptuel, rien n’a jamais été écrit, mais rien ne semblait vraiment se concrétiser d’une manière qui semblait méritée. » Une idée avec laquelle ils ont joué était de faire apparaitre Bruce Wayne devant Vic (Rhenzy Feliz), le bras droit d’Oz. « Mais même cela a fini par ne pas fonctionner », ajoute le cinéaste.

« Nous voulions que nos personnages soient les personnes prédominantes que vous suivez dans cette série », explique LeFranc. « Tout ce qui commençait à nuire à cela ne répondait pas au type de série que nous voulions faire. »

LeFranc savait dès le début la fin qu’elle voulait. « Tout ce que j’ai mis dans le premier épisode, je l’ai mis délibérément en sachant où nous allions », dit-elle. LeFranc voulait qu’Oz finisse par tuer Vic, en étranglant le garçon à mort sur un banc de parc similaire à celui où les deux hommes ont partageaient autrefois des slushies.

« Il ne s’agit pas de la façon dont il tue Vic parce qu’il pense que Vic l’a laissé tomber ou que quelqu’un l’a manipulé », remarque Reeves. « Il le tue parce qu’il ne supporte pas le fait qu’il ait réellement cette proximité avec ce gamin, parce que cela le rend faible. Il essaie essentiellement d’étrangler sa vulnérabilité. »

LeFranc savait également qu’elle voulait qu’Oz soit celui qui renverrait Sofia à Arkham comme un miroir tordu de ses débuts en tant que chauffeur des années plus tôt. « Il y a également des références dans la scène finale entre Oz et Sofia à des conversations qu’ils ont eues plus tôt dans la saison », souligne la showrunner.

Quant à savoir si une apparition physique de Kravitz était envisagée, LeFranc rappelle qu’ils n’ont jamais « creusé profondément » ce scénario. « Les fans savent qu’elles sont demi-sœurs, donc il était important de le reconnaître de cette façon et de créer un avenir potentiel », note-t-elle, « mais plus encore, de mettre fin à l’arc de Sofia à Arkham. Elle est dans cet d’esprit état terrible et pourtant cette lettre de Selina ressemble à une lueur d’espoir. »

Enfin, la showrunner savait qu’elle souhaitait que le Bat Signal apparaisse à la toute fin « pour lancer le deuxième film de Matt », poursuit-elle. « J’ai beaucoup aimé l’idée de Batman sapant le scénario étrange et délirant qu’Oz s’est créé à la fin, pour mériter toutes ses actions précédentes et dire : « J’ai finalement réussi. » Et puis pour nous de dire : « Peut-être que non. » »

Reeves avait précédemment confirmé à EW qu’Oz serait l’un des points d’entrée dans The Batman Part II, dont le tournage est prévu l’année prochaine. « Nous laissons Oz et [Gotham] dans un état où la ville essaie toujours de guérir de ce qui s’est passé. C’est aussi une période […] où la ville est profondément blessée. »

Il ajoute : « Alors que nous entrons dans le film, tout cela est encore brûlant. Les répercussions de ce qui s’est passé à la suite du dernier film et de ce qui s’est passé pendant cette guerre des gangs sont en grande partie la table en place pour la façon dont nous entrons dans [le second film]. »

The Batman Partie II sortira sur grand écran le 2 octobre 2026. En attendant, The Penguin est disponible sur Max.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros