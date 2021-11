The Batman : Nouvel aperçu du Commissaire Cordon et Batman

Une nouvelle image de The Batman donne un aperçu du Commissaire Cordon et Batman.

Quelques semaines après le dernier trailer de The Batman, un nouvel aperçu du film est disponible et dévoile le Commissaire Cordon en compagnie de Batman. Cette image provient d’une featurette spéciale sur Gordon qui n’est pas officiellement disponible en ligne, mais qui bien évidemment, a été postée sur Twitter.

Dans la vidéo, Jeffey Wright parle de l’évolution et de la réinvention de Gordon. ON voit également quelques images du film alors que Gordon traque quelqu’un.

New look at #TheBatman starring Robert Pattinson and Jeffrey Wright (via @chickasawbatman) pic.twitter.com/lYmmI2iBPr — Geek Vibes News (@GeekVibesNews) November 14, 2021

here’s the video!! #TheBatman in the Reinventing Gordon special feature in Batman Year One The Commemorative Edition! @jfreewright pic.twitter.com/djMEZJq57t — jos🦇 (@chickasawbatman) November 14, 2021

Un récent synopsis a révélé que « The Batman est un film d’action et thriller bourré de tension qui se concentre sur les jeunes années de Batman, tiraillé entre sa rage et ses valeurs alors qu’il enquête sur un mystère déroutant qui terrorise Gotham. » Expliquant aussi que Robert Pattinson incarne « un super-héros désespéré, entre désillusion et prise de conscience vis-à-vis de sa colère, qui le consume tout autant que celle du tueur en série qu’il pourchasse. »

Dans The Batman, Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

Crédits photo ©Warner Bros