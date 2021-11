Doctor Strange 2 : Le film repart en tournage pour des reshoots majeurs

Doctor Strange in the Multiverse of Madness repart en tournage pour des reshoots majeurs.

Disney a récemment remanié son calendrier de sorties pour plusieurs films de Marvel Studios et parmi eux se trouvait Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En effet la sortie du film avec Benedict Cumberbatch a été repoussée du mois de mars au mois de mai 2022. Aujourd’hui il est clair que la raison de ce changement de date est due à des reshoots importants.

Selon The Hollywood Reporter, le film serait reparti en tournage pour refilmer et ajouter des scènes. Ces reshoots devraient durer six semaines, voire plus, à Los Angeles. Il est assez commun qu’un film aussi massif que Doctor Strange fasse des reshoots, mais six semaines, c’est assez long et cela devrait durer au moins jusqu’à la fin de l’année.

Sam Raimi reste à la barre et le scénariste en chef de Loki, Michael Waldron, est toujours à bord pour écrire le nouveau matériel. On ne sait pas quels acteurs en plus de Cumberbatch sont impliqués. L’équipe impliquée connaît bien la méthode Marvel et a travaillé sur des reprises récentes pour le prochain Spider-Man: No Way Home et sur le tournage de scènes supplémentaires pour la série à venir Moon Knight avec Oscar Isaac.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film, celui d’America Chavez.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est désormais prévu en France pour le 4 mai 2022.

