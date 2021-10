Doctor Strange 2, Thor 4, The Marvels : Disney repousse les sorties de plusieurs de ses films Marvel

Disney repoussent les sorties de plusieurs de ses films Marvel dont Doctor Strange 2, Thor 4, The Marvels mais aussi Indiana Jones 5.

Lundi, Walt Disney Studios a annoncé un remaniement de son prochain calendrier de sortie de films. Les changements comprennent plusieurs films à venir de Marvel Studios pour l’univers cinématographique Marvel.

Les films concernés s’étendent jusqu’en 2023, avec un effet domino qui affecte Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels et Ant-Man et la Guêpe: Quantumania.

L’un des prochains films sans titre de Marvel a été repoussé d’une semaine tandis que deux autres, dont un soupçonné d’être Blade, ont été entièrement supprimés du programme.

Les retards ont également affecté la prochaine suite d’Indiana Jones de Lucasfilm. Le film porté par Harrison Ford devait sortir en juillet 2022 mais il sortira finalement un an plus tard en juin 2023.

Le studio a également effacé du calendrier un film Disney en live et un projet de 20th Century Studios.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : passe du 25 mars 2022 au 06 mai 2022

Thor: Love and Thunder : passe du 06 mai 2022 au 08 juillet 2022

Black Panther: Wakanda Forever : passe du 08 juillet 2022 au 11 novembre 2022

The Marvels : passe du 11 novembre 2022 au 17 février 2023

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania : passe du 17 février 2023 au 28 juillet 2023

Film Marvel sans titre : était daté au 28 juillet 2023, est retiré du calendrier

Film Marvel sans titre : était daté au 6 octobre 2023, est retiré du calendrier

Film Marvel sans titre : était daté au 10 novembre 2023, est avancé au 3 novembre 2023

Les deux prochains films Marvel à sortir cette année, Les Eternels et Spider-Man No Way Home, ne bougent pas. Le premier sortira ce 3 novembre et le second sera en salles le 15 décembre. Il faudra ensuite attendre le mois de mai 2022 pour voir Doctor Strange 2.

Crédit ©Marvel/Disney