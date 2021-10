The Flash saison 8 : Rick Cosnett de retour en Eddie Thwane

Rick Cosnett reprendra son rôle d’Eddie Thwane dans la saison 8 de The Flash.

Un ancien de The Flash va faire son retour dans la série. Rick Cosnett qui jouait d’Eddie Thwane dans la première saison, reprendra son rôle dans la saison 8 à venir Selon TVLine, il devrait être présent dans un épisode flashback.

L’acteur a lui-même confirmé son retour sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps il a posté une image de lui (avec les cheveux longs) en disant qu’il ferait une annonce spéciale le landemain, puis il a enfin confirmé son retour avec une nouvelle coupe.

View this post on Instagram A post shared by Rick Cosnett (@rickcosnett)

View this post on Instagram A post shared by Rick Cosnett (@rickcosnett)

En tant que membre original de la distribution, Cosnett a joué l’inspecteur Eddie Thawne tout au long de la saison 1, jusqu’à ce que le fiancé d’Iris se sacrifie dans le final de première saison (afin d’empêcher l’existence de son descendant Eobard. Depuis lors, Cosnett a repris le rôle deux fois – dans « Flash Back » de la saison 2, épisode dans lequel Barry voyage dans le temps pour consulter le Dr Wells et « Into the Speed Force » de la saison 3, dans lequel Eddie a servi d’avatar pour la Speed Force.

La huitième saison de The Flash n’est qu’à quelques semaines de ses débuts, avec un nouveau chapitre qui commencera par l’événement crossover « Armageddon » en cinq épisodes, qui réunira un éventail de personnages établis dans l’Arrowverse qui viendront en aide à la Team Flash.

The Flash revient le 16 novembre sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW.