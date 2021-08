The Flash saison 8 : Le méchant de l’événement Armageddon révélé et casté !

L’événement crossover du début de saison 8 de The Flash, Armageddon, dévoile son méchant. Découvrez qui le jouera.

Hier, on apprenait qui seraient les héros qui se battront aux côtés de la team Flash durant le grand événement Armageddon de début de saison de The Flash. Aujourd’hui nous apprenons qui sera le grand méchant à abattre. Si on savait que ce sera une histoire d’extraterrestre, on ne connaissait pas l’identité de la menace. Ce sera le méchant des comics DC Despero, qui sera joué par Tony Curran (Your Honor, Doctor Who, Ray Donovan) que les héros devront vaincre.

Despero est décrit comme « un extraterrestre puissant et intelligent possédant des pouvoirs incroyables ». Après avoir quitté son monde natal de Kalanor, il s’est rendu sur Terre « pour une mission mortelle, dont l’issue décidera du sort de l’humanité et le mettra en collision avec la Team Flash ».

Despero a été créé par Gardner Fox et Mike Sekowsky en 1960. Dans les comics c’est un ennemi fréquent des différentes formations de la Justice League, qu’il a affronté de nombreuses fois durant plusieurs décennies.

Le synopsis officiel d’Armageddon se lit ainsi : « Une puissante menace extraterrestre arrive sur Terre dans des circonstances mystérieuses et Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) et le reste de la team Flash atteignent leurs limites dans une bataille désespérée pour sauver le monde. Mais avec le temps qui passe et le sort de l’humanité en jeu, Flash et ses compagnons devront également faire appel à de vieux amis pour que les forces du bien l’emportent. »

Cress Williams reviendra en Black Lightning, Brandon Routh de Legends of Tomorrow fera son retour dans son rôle d’Atom et Kat McNamara d’Arrow en Mia Queen, la fille d’Oliver et Felicity et Chyler Leigh alias Alex Danvers/ Sentinel de Supergirl sera également de la partie.

Javicia Leslie, la Batwoman en titre sera présente et rencontrera les autres héros pour la première fois. On notera aussi le retour d’Osric Chau dans le rôle de Ryan Choi, qui a été présenté pour la première fois dans le crossover « Crisis on Infinite Earths« .

En plus de cela, Tom Cavanagh de The Flash et Neal McDonough devraient revenir en tant que méchants Eobard Thawne/Reverse Flash et Damien Darhk, respectivement.

Cet événement spécial sera lancé dès le 16 novembre sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW/FilmMagic