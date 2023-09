One Piece : Netflix renouvelle la série pour une saison 2

Netflix renouvelle officiellement la série live-action One Piece pour une deuxième saison.

C’est officiel, Luffy et ses amis pirates reviendront bien pour une saison 2 sur Netflix. Le streamer a fait l’annonce du renouvellement de One Piece sur les réseaux sociaux. Un renouvellement qui n’est pas une surprise puisque la série figurait en tête du top 10 hebdomadaire de Netflix au cours des deux dernières semaines et a été bien accueillie par la critique.

Le producteur exécutif Marty Adelstein avait déclaré précédemment à Variety que les scripts étaient déjà terminés pour une deuxième saison. Et Becky Clements, l’autre productrice exécutive a poursuivi en disant que la deuxième saison pourrait être prête d’ici « un an à 18 mois ».

ATTN STRAW HAT CREW. ONE PIECE HAS BEEN RENEWED!!! pic.twitter.com/sNxgoQuzfw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 14, 2023

Basé sur la série manga et animée populaire du même nom, One Piece suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune pirate qui recherche dans la mer Bleue le trésor mythique de One Piece. S’il y parvient, il deviendra le roi des pirates.

Iñaki Godoy incarne Luffy. Le casting comprend également Mackenyu dans le rôle de Roronoa Zoro, Emily Rudd dans le rôle de Nami, Jacob Romero dans le rôle d’Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji. Les autres acteurs sont Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward et Chioma Umeala.

Matt Owens et Steven Maeda sont scénaristes, producteurs exécutifs et showrunners de la série. Le créateur original de One Piece, Eiichiro Oda, est également producteur exécutif aux côtés de Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios. La série a été créée en partenariat avec Shueisha et produite par Tomorrow Studios et Netflix.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix