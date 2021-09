Lucifer saison 6 : La fin déchirante était nécessaire selon les acteurs (spoilers)

Tom Ellis et Lauren German pensent que le final « déchirant » de Lucifer était à la fois nécessaire et appropriée pour la série.

La semaine dernière, Netflix a dévoilé les derniers épisodes de la série Lucifer. Après 6 saisons, la série sur le Diable est arrivée à sa fin, une fin déchirante pour les fans qui ont assisté aux adieux de Lucifer et Chloe. Selon les acteurs, les décisions prises par les personnages étaient nécessaires.

A la fin de la série, Lucifer réalise que sa vocation est d’aider les âmes damnées à se repentir. Alors que Chloe est enceinte de leur fille Rory, il doit s’en aller et la petite est destinée à haïr son père pour être parti. Mais cela est dans le but qu’un jour elle voyage dans le passé pour faire comprendre à son père qu’il doit partir. C’est une boucle temporelle nécessaire pour que chacun remplisse sa destinée.

Lucifer n’a donc pas vu grandir sa fille et il a dû quitter Chloe qui a donc vécu sa vie sans lui sur Terre. C’est absolument dévastateur mais à la toute fin, quand Chloe meurt très âgée, elle retrouve l’amour de sa vie en Enfer où il fait du bon boulot.

« Je pense que même si le public regarde avec du recule, si ce n’était pas comme ça, cela ne rend pas la fin très, très gratifiante, n’est-ce pas ? » a déclaré Lauren German à TheWrap. « Donc, savoir qu’ils ont tous les deux fait la bonne chose, plus ou moins, fait la bonne chose pour [leur fille] Rory. Chloe est restée et est maman et Lucifer part dans ce nouveau voyage, ce nouveau but qu’il a. C’est déchirant. … Mais je pense que c’était super intelligent, je pense que c’est comme ça que ça aurait dû se passer. »

Pour Tom Ellis, c’était intentionnel de ne pas donner une fin heureuse trop parfaite : « Nous ne voulions pas faire une fin où nous donnions au public le beurre, l’argent du beurre et la crémière et encore plus de beurre. Ça ne me semblait pas bien. J’ai l’impression que ce n’est pas un vrai reflet de ce qu’a été cette série, ou un vrai reflet de ce que nous essayons peut-être de dire à la fin », a-t-il poursuivi.

Il ajoute : « Et je pense qu’avoir ce sacrifice fait à la fin, comprendre ce sacrifice, pour que Rory et Lucifer comprennent vraiment pourquoi ils n’ont pas passé leur vie ensemble, était la chose la plus importante. Parce qu’une fois qu’ils ont compris cela, ils pouvaient l’accepter et ensuite tout le reste s’est mis en place. »

Pour Ellis, le sacrifice de Lucifer était important : « Mais j’ai l’impression qu’il était important que Lucifer fasse une sorte de sacrifice à la fin de la série », a expliqué l’acteur. « Parce que, oui, vous parlez de la vie humaine de Chloe, mais en tant que membre du public et en tant que personnages que nous connaissons maintenant. — Chloe sait qu’il y a une vie après la mort, elle sait que Lucifer est immortel. Donc, il n’y a qu’une seule personne qui va perdre dans cette situation si elle ne savait pas qu’il y avait une vie après la mort, et c’est Chloe. »

Mais Chloe sait qu’elle finira par le retrouver et c’est le cas. Ils n’ont pas vécu heureux sur Terre mais ils finissent par se retrouver dans l’au-delà. Ellis conclut : « Donc, ils n’ont pas vécu heureux pour toujours – mais ils l’ont fait, parce qu’ils le pouvaient. »

Lucifer est disponible sur Netflix.

Source : The Wrap / Crédit ©Netflix