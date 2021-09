Lucifer saison 6 : Fin de série crève-cœur mais satisfaisante

Bilan de la dernière saison de Lucifer qui vous fera passer par toutes les émotions humaines possibles. Spoilers.

Après six saisons, Lucifer arrive (vraiment) à sa fin avec 10 épisodes finaux, comme un don du ciel, puisqu’ils ont presque failli ne jamais exister. En effet, la saison 5 était prévue pour être la dernière avant que Netflix ne change d’avis et décide de donner une ultime saison 6 (un chiffre très approprié) à la série du Diable, qui revient de l’enfer après son annulation initiale par la Fox en 2018. Trois ans plus tard, Lucifer peut enfin avoir des adieux en bonne et due forme avec une fin douce-amère pour les personnages et qui nous arrache le cœur, mais payante.

Tout au long de la série, Lucifer – le personnage – a fait preuve d’une évolution constante, il a appris à aimer les autres sans condition et il a enfin réalisé qu’il était digne d’amour. Il finit par être vraiment vulnérable et fait le sacrifice ultime pour sauver sa famille même si cela est douloureux. Mais c’est la bonne chose à faire, c’est son devoir en tant que « Seigneur des Ténèbres », c’est sa vocation et les scénaristes ont été très malins dans la façon d’amener les choses.

Lucifer n’est fait pour être Dieu sa vocation est ailleurs et au fond de lui il le sait, Amenediel le sait, même Chloe le sait. Il va se mettre au service des autres pour les aider à sauver leur âme comme il a pu sauver la sienne.

Remise en question pour « Deckerstar »

Le final de la saison 5 de Lucifer était à l’origine conçu pour être le dernier épisode. Nous avons assisté à une bataille épique parmi les anges qui a mené à la victoire de Lucifer et ses alliés frères et sœurs pour devenir Dieu à la place de son père. Il était quasi certain que c’était sa destinée de régner sur la Cité D’Argent, au Royaume des Cieux. Mais au début de la saison 6, Lucifer remet ce désir en question. Après tout, la série a toujours été à propos de découvrir les véritables désirs des gens et Lucifer n’est pas épargné, bien au contraire. Avec beaucoup d’intelligence, cette saison 6 est pleine de rappels au début de la série avec des moments nostalgiques et rappelle surtout que Lucifer revient de loin.

Chloe, qui ne fait plus partie de la police au début de la saison 6, est aussi en plein questionnement sur son avenir. Quel est son but après avoir eu une deuxième chance à la vie ? Est-elle destinée à être la conseillère de Dieu ? Où est sa propre vocation ? Va-t-elle vraiment tirer un trait sur sa carrière dans la police ? Ce sont aussi des questions que pose la saison et Chloe va trouver des réponses en même temps que Lucifer. Les deux fonctionnent désormais comme un couple, la Team « Deckerstar » tente de comprendre ce que sera leur avenir et Rory, qui va débarquer sera la clé de leur décision. Rory est un nouveau personnage important dont on ne dira rien d’autre pour ne pas trop spoiler. On dira simplement qu’elle a des comptes à régler avec Lucifer qu’elle déteste et que Brianna Hildebrand est absolument brillante dans ce rôle. On aurait aimé en voir plus d’elle.

Un amour solide et éternel

Ce qui a grandement fait partie du succès de la série, c’était la tension sexuelle entre Lucifer et Chloe durant les premières saisons, mais leur fonctionnement en tant que couple n’était pas nécessairement garanti. Que reste-t-il quand on retire cette tension sexuelle qui les attire ? Il reste un amour plus fort que tout qui va au-delà des cieux et une relation enfin mature.

Le fait d’être en couple ne change rien à leur dynamique de départ, surtout quand ils enquêtent ensemble. Chloe reste badass mais elle est aussi l’être humain sensible qu’elle a toujours été. Ils se nourrissent l’un l’autre de leurs forces et de leurs faiblesses pour mieux avancer et devenir meilleur. Ils vont prendre des décisions qui leur briseront le cœur (et au public aussi) mais ils savent qu’ils n’ont pas le choix C’est triste, mais c’est beau parce que leur amour est éternel.

Bien plus qu’une procédurale

La série qui commencé comme une simple procédurale avec un Diable excentrique consultant d’une inspectrice sérieuse de la police de L.A., a finit par être une série sur le questionnement profond de l’être humain. C’est un véritable regard sur l’amour de soi et l’amour des autres. C’est aussi sur le rapport à la paternité et à la culpabilité qu’on peut ressentir par rapport à ses choix de vie. Le Paradis et l’Enfer sont des concepts très « noir et blanc » mais Lucifer a su lui donner des nuances de gris et pose la question de la rédemption de manière profonde et intéressante. Et dans tout cela, les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson la série n’oublie pas d’insuffler de l’humour, du fun et de la légèreté.

Grâce au repêchage de Netflix, la série a pu développer son véritable potentiel. Evidemment, dès le départ, Lucifer était un régal, mais sa vie après la Fox l’a sorti de ce format trop balisé et a permis à la série de devenir une meilleure version d’elle-même. Les limites d’un network américain peuvent parfois frustrer les scénaristes et la liberté donnée par Netflix a permis d’être plus expérimental. Evidemment, tout n’est pas parfait dans les trois dernières saisons, il y a quelques frustrations et des ratés, mais en fin de compte, ce fut libérateur et la fin est certes déchirante mais satisfaisante.

La série tient aussi sa promesse de traiter du problème de racisme systématique dans la police, sans faire de zèle et tout en nuance. Même si la série n’a pas la solution miracle, le personnage de Merrin Dungey apporte un nouveau point de vue et inspire Amenediel et Chloe pour faire en sorte que le monde soit un peu moins horrible. C’est un peu idéaliste mais c’est un bon effort

Des amis formidables

Au tout début de la série, Lucifer a échappé à l’Enfer parce qu’il détestait son travail qu’il considérait comme une malédiction et considérait la Terre comme rien de plus que son terrain de jeu. Il avait une haute opinion de lui-même et une piètre opinion des humains qu’il utilisait à sa guise. Mais tout au long de la série, il a grandi et a fini par respecter l’humanité et à comprendre les humains. Et nous, en tant que public humain, nous finissons par avoir de la sympathie pour ce Diable qui n’est pas si mauvais que ça et qui est bien plus humain qu’il n’y parait. Et il fut entouré de personnages fabuleux qui étaient là pour le mettre au défi, mais qui ont aussi eu leurs propres histoires et développement personnel.

Chacune de ses relations avec les divers personnages est approfondie et se consolide dans la dernière saison. Son amitié avec Linda, sa complicité avec Ella (géniale cette saison et qui mérite tout le bonheur du monde) et la confiance qu’il finit par avoir en Dan (devenu fantôme) sont absolument merveilleuses à voir. Et évidemment, son bras droit, sa bestie Maze est un des personnages les plus fascinants de la série qui a aussi fini par ouvrir son cœur et trouve le bonheur avec Eve. Une Eve qui a enfin son libre arbitre, qui s’émancipe et qui a trouvé l’amour de sa vie avec Maze.

Une des choses qu’on regrette tout de même, c’est le manque de Trixie cette saison. Même si elle a un rôle absolument central à un moment donné, elle est à peine présente. On aurait aimé en voir un peu plus de cette enfant qui a été un véritable trésor durant ces 6 saisons.

Il est certain que vous ne pourrez pas vous empêcher de pleurer durant le visionnage de ces derniers épisodes de Lucifer, mais vous rigolerez aussi beaucoup.

La saison 6 ultime de Lucifer est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix