The Great saison 2 : Gillian Anderson devient la mère de Catherine

Gillian Anderson rejoint la saison 2 de The Great dans le rôle de la mère de Catherine.

Après The Crown, Gillian Anderson rejoint The Great. L’actrice de X-Files vient d’être annoncée au casting de la comédie « antihistorique » de Hulu dans le rôle de la mère de Catherine (Elle Fanning).

Anderson apparaîtra dans deux épisodes en tant Joanna, une mondaine glamour d’Allemagne. Joanna, qui est connue comme la « maestro du mariage » pour son habileté à trouver des prétendants pour ses filles, arrive en Russie pour voir le coup d’État de Catherine par elle-même. Cependant, il devient vite clair que cette mère adorée a des intentions plus sinistres pour sauver la réputation de sa famille.

Comme d’habitude, The Great joue librement avec l’histoire puisque la vraie Joanna a été bannie de Russie en 1745, avant le coup d’État qui a amené Catherine au pouvoir, et n’a jamais revu sa fille.

C’est ici la troisième figure historique pour Gillian Anderson. Après avoir incarné Margaret Thatcher dans The Crown, elle a été castée dans The First Lady, une prochaine série de Showtime dans laquelle elle jouera Eleanor Roosevelt.

The Great met également en vedette Nicholas Hoult dans le rôle du mari de Catherine, l’empereur Pierre III, dont les singeries misogynes poussent Catherine à réclamer le trône pour elle-même. Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi et Belinda Bromilow font également partie du casting.

Une date de sortie pour la saison 2, qui comprendra 10 épisodes, n’a pas encore été annoncée.

Source : EW / Crédit ©Netflix