Suicide Squad : Harley Quinn et Joker se disputent dans une scène de l’Ayer Cut

Un court extrait de l’Ayer Cut de Suicide Squad révèle Harley Quinn et Joker qui se disputent.

La version de Suicide Squad de David Ayer ne sortira peut-être jamais, mais une scène du film a été postée en ligne. Une brève scène de 11 secondes révèle une dispute entre Harley Quinn (Margot Robbie) et Joker (Jared Leto).

L’extrait a été partagé en ligne lundi par The Film Exiles Podcast et présente une conversation entre les deux personnages après que Joker ait sauvé Harley de faire partie de la Task Force X et par rapport à la version sortie en salle de la scène que les fans ont vue, la réunion est extrêmement différente. Dans la scène Ayer Cut, Joker n’est pas du tout satisfait de Harley, donnant aux fans un avant-goût de la toxicité réelle de la relation entre Harley et Joker.

Dans la version cinéma, Joker accueille Harley avec un baiser passionné et lui fait des promesses pour quand ils seront sortis de la situation. Mais l’Ayer Cut montre Harley monter dans l’avion contente de voir Joker qui est instantanément hostile envers elle et lui dit d’un air menaçant « Nous allons parler » tandis que Harley a l’air terrifiée. C’est une scène très différente.

This arrived in our inbox late last week 😱 #ReleaseTheAyerCut! pic.twitter.com/UcyeEJK81z — The Film Exiles Podcast (@TheFilmExiles) February 14, 2022

Cette scène n’est pas le premier aperçu de la différence entre l’Ayer Cut et Suicide Squad qui est finalement sorti dans les salles en 2016. L’automne dernier, le réalisateur David Ayer a publié une paire de photos de sa version du film avec Joker, un aspect du film qui a été largement coupé de la version finale.

Depuis la sortie du film original, une nouvelle version de Suicide Squad réalisé par James Gunn est sortie l’an dernier. Il est assez clair que Warner Bros n’a aucune intention de donner le feu vert à l’Ayer Cut.

Source : The Film Exiles Podcast / Crédit ©Warner Bros