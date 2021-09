Suicide Squad : Nouvelle image du Joker dans l’« Ayer Cut »

De nouvelles images de la version originale de Suicide Squad réalisée par David Ayer ont été dévoilée mettant le feu au poudre pour la sortie de l’Ayer Cut.

L’Ayer Cut de Suicide Squad est loin d’être une affaire conclue. Contrairement au Snyder Cut de Justice League, Warner Bros ne cède pas à la pression des fans et de leur campagne #ReleaseTheAyerCut. Cependant, cela n’empêche pas le réalisateur de dévoiler des photos du film qu’il n’a pas eu la chance de faire comme il voulait.

Sur Instagram, Ayer a posté deux clichés inédits dont une avec le Joker de Jared Leto et une autre du gang masqué avec une tête de chèvre, responsable de l’évasion du Joker d’Arkham.

Un moment de la sortie de la version de James Gunn, même si David Ayer a été très fair play vis-à-vis de son collègue, en répondant à un utilisateur sur Twitter qui lui suggère « d’abandonner son director’s cut », il a expliqué dans une lettre ouverte pourquoi sa version était important pour lui et n’est pas un simple « director’s cut ».

« J’ai mis ma vie dans Suicide Squad. J’ai fait quelque chose d’incroyable – Ma version est un voyage complexe et émotionnel avec des « mauvaises personnes » qui sont merdiques et rejetées (un thème qui résonne dans mon âme). La version du studio n’est pas mon film. Relisez ça. Et ma version n’est pas un director’s cut fait en 10 semaines. »

Il ajoute : « C’est un montage entièrement mature de Lee Smith se tenant sur le travail incroyable de John Gilroy. C’est toute la partition brillante de Steven Price, sans une seule chanson radio. Il a des arcs de personnages traditionnels, des performances étonnantes, une résolution solide du 3e acte. Une poignée de personnes l’ont vu. Si quelqu’un dit qu’il l’a vu, ce n’est pas le cas. »

Ayer suggère ensuite qu’il se passe beaucoup plus de choses dans les coulisses que ce qui est connu du public, mais il n’est pas disposé à entrer dans les détails en ligne car il n’est pas ce genre de personne.

« Je n’ai jamais raconté ma version de l’histoire et je ne le ferai jamais. Pourquoi ? Pour la même raison que personne ne saura jamais ce qui s’est passé dans mon sous-marin. Je garde mes alliances. Je suis vieille école comme ça. J’ai donc fermé ma bouche et pris le tsunami de critiques personnelles parfois choquantes. Pourquoi ? C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Honnêtement, je préfère me faire tirer dessus. »

En fin de compte, Ayer n’a rien contre James Gunn, ni même Warner Bros : « Je suis tellement fier de James et heureux du succès qui vient. Je soutiens WB et je suis ravi que la franchise ait les jambes dont elle a besoin. Je soutiens tout le monde, le casting, l’équipe. Chaque film est un miracle. Et l’œuvre brillante de James sera le miracle des miracles. J’apprécie votre patience. »

Dans toute cette affaire, David Ayer a été très professionnel et n’a jamais eu de mot contre James Gunn, il l’a toujours soutenu.

Source : MovieWeb / Crédit ©David Ayer/Warner Bros