Ratched : Ou American Horror Story – Nurse Edition (critique)

Critique de Ratched, nouvelle série Netflix de Ryan Murphy avec Sarah Paulson dans le rôle de l’infirmière de Vol au dessus d’un nid de coucou.

Après The Politician et Hollywood, Ryan Murphy et son comparse Ian Brennan reviennent sur Netflix avec une nouvelle série, Ratched. Ce dernier projet est vendu comme une préquelle de Vol au-dessus d’un nid de coucou, se concentrant sur l’infirmière Mildred Ratched. Et si techniquement c’est ce que c’est, Ratched pourrait très bien être une autre saison d’American Horror Story : Asylum, mais sans les extraterrestres.

Nous voilà en 1947, Mildred s’installe en Californie du Nord pour trouver un emploi au sein d’un hôpital psychiatrique de renom, alors que des premiers traitements de maladies mentales extrêmement dangereux et malsains sont expérimentés sur des pauvres patients. On assiste ainsi à des lobotomies à coup de tournevis ou de burin dans les yeux ou encore en creusant des trous dans le lob frontal des patients.

En mission secrète, Mildred se présente comme l’infirmière dévouée et parfaite. Alors qu’elle commence à infiltrer le système hospitalier et ceux qui en font partie, son apparence élégante parvient à dissimuler la noirceur croissante qui la ronge depuis bien longtemps, révélant que les vrais monstres ne naissent pas ainsi mais sont créés.

Visuellement sublime

Ratched fait un beau travail dans la reconstitution de ce qui pouvait se passer dans ce genre d’établissement psychiatrique dans les années 40. On a même froid dans le dos en regardant certaines scènes macabres, magistralement mises en scène par Murphy qui a réalisé plusieurs épisodes. Il a aussi une ambiance flippante et assez absurde tout au long des 8 épisodes.

Mais sur la longueur, si Ratched est visuellement sublime, la série n’apporte pas grand-chose à l’œuvre originale. L’histoire est brouillon et son message n’est pas très claire. On finit par perdre un peu le fil de l’histoire ce qui est bien dommage parce que l’idée de base est intéressante. Savoir comment était cette infirmière avant les événements de Vol au-dessus d’un nid de coucou est une idée fascinante.

Les décors et la conception des costumes sont sublimes. Le casting est également de premier ordre, avec une Sarah Paulson formidable dans son rôle et un Finn Wittrock qui donne des frissons. Judy Davis et Cynthia Nixon sont aussi remarquables et même si le personnage du Dr Hanover incarné par Jon Jon Briones finit par être un bouc émissaire, il est très bien incarné par son interprète. Vincent D’onofrio, Sophie Okenodo et Sharon Stone rejoignant les habitués de Ryan Murphy dans des rôles récurrents bien joués mais pas particulièrement bien écrits.

Un message qui se perd

Les séries du « Murphyverse » prospèrent en étant décalées à certains égards et ses deux précédents projets pour Netflix ont joué avec ce style de manière intéressante. The Politician se déroulait dans une sorte de réalité alternative colorée et tenait le public sur ses gardes avec son étrangeté amusante (du moins dans sa première saison); Hollywood a ignoré l’histoire pour peindre un fantasme intentionnellement subversif dans lequel les minorités raciales et sexuelles gagnaient gros alors que dans la réalité, elles ne le pouvaient vraiment pas.

Comme pointé plus haut, la série se disperse un peu trop et le message se perd. Le caractère décalé de Ratched ne sert pas vraiment son humour ni ne valorise un message social. La seule chose qui s’y rapproche est la sexualité de certains personnages et un côté légèrement féministe. Nous sommes encore dans les années 40 et le patriarcat est clairement prédominant, laissant peu de place à l’épanouissement des femmes dans la société. Evidemment, Mildred reste une femme déterminée mais tout ce qu’elle fait, elle le fait pour un homme. On ne spoilera évidemment pas de qui il s’agit pour ne pas gâcher la surprise.

American Horror Story : Ratched

La Mildred Ratched dans cette série est méconnaissable par rapport aux versions précédemment décrites de son personnage. Attendre le moment où elle «devient» l’infirmière Ratched de vos cauchemars est futile. Ils auraient pu nommer le personnage autrement, ça n’aurait rien changé. Les liens de Ratched avec Vol au dessus d’un nid de coucou, le roman de Ken Kesey et le film de Miloš Forman, sont presque imperceptibles.

Si elle est froide et manipulatrice au départ, Mildred en devient bizarrement attachante. Ryan Murphy et Ian Brennan ont décidé d’humaniser ce personnage qui est sensé devenir un monstre. En fin de compte, on se demande pourquoi lier cette série à Vol au-dessus d’un nid de coucou. On se répète mais cela aurait très bien pu être une saison supplémentaire d’American Horror Story.

Mais ne vous y trompez pas, Ratched reste une série qui se regarde ne serait-ce que pour Sarah Paulson qui brille de mille feux, la sublime réalisation, la photographie léchée et les décors somptueux.

Crédit ©Netflix