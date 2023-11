Superman : Jacob Elordi a refusé de passer une audition

Jacob Elordi de Euphoria et Priscilla, révèle pourquoi il a refusé de passer une audition pour Superman.

Jacob Elordi n’est pas encore dans son ère de super-héros. L4acteur, connu entre autres pour ses rôles dans la série Euphoria et la trilogie Kissing Booth est actuellement en promo pour le film Priscilla dans lequel il incarne Elvis.

Dans une nouvelle interview, il laisse entendre que pour le moment, il n’a aucun plan de jouer un super-héros. L’acteur australien qui a tendance à jouer des hommes abusifs ou troublés, a révélé dans un article de couverture de GQ qu’il avait refusé d’auditionner pour un certain héros kryptonien parce que cela allait trop loin.

« Eh bien, ils m’ont demandé de lire pour Superman », a déclaré Elordi au média. « C’était immédiatement : ‘Non, merci.’ C’est trop. C’est trop sombre pour moi. » Venant de la personne qui incarne Nate Jacobs, c’est perturbant.

Bien qu’Elordi n’ait pas nommé le projet, il y a actuellement un film de Superman très anticipé, Superman : Legacy, le projet de James Gunn prévu pour 2025, qui a passé des auditions plus tôt cette année avant d’atterrir sur David Corenswet dans le rôle de Superman et Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane.

Quant à Elordi, il ne se voit pas rejoindre leurs rangs de si tôt. Lorsqu’on lui a demandé s’il se verrait dans un film de super-héros, Elordi a répondu sans détour : « Pas particulièrement, non. » Il ajoute : « On m’a toujours dit de donner une réponse qui arrondit les angles, sinon mon agent se mettrait en colère contre moi. ‘Tout peut arriver !’ Et évidemment, tout peut arriver, mais à ce stade de ma vie, je ne me vois pas intéressé par cela. »

Le nouvel interprète d’Elvis a expliqué : « J’aime faire ce que je regarderais et je suis très agitée en regardant ces films. » Il a ajouté que même s’il ne critique pas les films eux-mêmes ni les acteurs qui jouent dedans, ils ne sont pas pour lui. Mais il ajoute le politiquement correct : « Ne dites jamais jamais ! », dans un effort de pas torpiller ses arrières.

Priscilla sort en France le 3 janvier, quant à la prochaine saison de Euphoria, elle arrivera en 2025. Jacob Elordi sera aussi à voir dans le film Saltburn, bientôt sur Prime Video.

Source : GQ / Crédit ©DR