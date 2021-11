Captain America 4 : Anthony Mackie sera un paria à l’image de Rocky

Le producteur de Captain America 4 promet de mettre Sam Wilson dans les même états que ceux de Rocky.

C’est officiel depuis quelques mois, Anthony Mackie a signé pour jouer dans le film Captain America 4 en préparation chez Marvel Studios et Disney. Pour le moment, les détails restent assez secrets mais le film avait été annoncé après la diffusion de Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Le producteur du film, Nate Moore, s’est récemment exprimé sur ce grand changement et passage de relai entre deux ères, avec un Captain America afro -américain, après Steve Rodgers. Bien que l’on s’attendît à ce que Sam Wilson reprenne le flambeau avant même de le voir dans la série, ce nouveau Captain America sera radicalement différent de ce qu’on a pu voir précédemment.

Différent car tout d’abord, Sam n’a pas de super-pouvoirs contrairement à son prédécesseur. Le producteur explique donc que dans Captain America 4, Sam sera un personnage assez proche de celui de Rocky Balboa dans le film éponyme.

Il déclare : « Il n’est pas Steve Rodgers et c’est une bonne chose. Car pour moi, ce nouveau Cap est un peu comme Rocky. Il sera toujours un outsider dans chaque situation. Il n’est pas un super soldat. Il n’a pas 100 ans. Et il n’a pas les Avengers à ses côtés. Que va-t-il se passer pour lui, maintenant qu’il a annoncé publiquement qu’il était le nouveau Captain America ? Que sera la suite ? je pense que ça va être très intéressant parce que c’est un mec. Un mec avec des ailes et un bouclier, mais un mec. »

Visiblement l’état de simple humain sera au centre de l’intrigue principale de Captain America 4 . « Nous allons lui mettre en difficulté et lui faire et mériter le titre et voir ce qui se passera quand il sera sous pression, rejeté et en dehors de tout. Qu’est ce qui fait un Captain America ? Ce n’est pas le fait d’être un super-soldat je dirai. Et on va prouver cela avec Anthony Mackie et Sam Wilson. » annonce le producteur.

Si dans Falcon et le soldat de l’hiver, Sam semblait prêt à prendre la relève du titre de son ami comme il le souhaitait, visiblement la société et les évènements ne lui rendront pas la tâche facile dans l’acceptation du rôle et symbole Captain America.

On pourrait imaginer avec ces déclarations que son statut afro-américain sera aussi l’un des éléments centraux de l’intrigue, puisqu’il l’a été dans la série Falcon et le soldat de l’hiver, d’autant que le scénariste du film Captain America 4 sera le showrunner de la série, Matt Spellman, accompagné de Dalan Musson.

L’intrigue de Captain America 4 film devrait suivre celle mise en place dans la série de Disney+, ce qui pourrait laisser croire le retour de Julia Louis Dreyfus, ainsi Emily Van de Camp, ainsi que Sebastian Stan.

Aucune date de production ou de sortie n’a été annoncée pour le moment.

Source : ComicBook.com / Crédit photo : ©Marvel/Disney