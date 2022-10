Les Anneaux de Pouvoir : Celui qui incarne Sauron revient sur la révélation et tease la saison 2

Alors que la saison 1 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se conclue aujourd’hui l’interprète de celui qui se révèle être Sauron revient sur son personnage et ce qui l’attend en saison 2. ATTENTION SPOILER

Le final de la première saison de la série la plus chère de tous les temps a été mis en ligne aujourd’hui sur la plate-forme de Amazon : Prime Vidéo. Les anneaux de Pouvoir s’est conclu dans un huitième épisode qui répond aux questions que les spectateurs se posent depuis le début. Notamment celle concernant l’antagoniste iconique de la saga de Tolkien, celui du Seigneur des Anneaux : Sauron.

A partir de ce point, vous êtes susceptible d’être spoilé concernant l’identité du Seigneur du Mordor.

Si certains aguerri ou futés ou pu deviner depuis le début la direction prise par les showrunners de la série : JD Payne te Patrick McKay, ce final enfin révélé le vrai visage de Sauron (ou Annatar, Le Seigneur des Offrandes, ou l’Oeil, ou celui qui porte plusieurs noms…c’est comme on veut ). Et il s’agit ni plus ni moins du compagnon de fortune de notre chère Galadriel : Halbrand.

Et oui, comme le laissait croire plusieurs indices parsermés dans la saison au fil des épisodes, que ce soit dans ses dialogues avec Galadriel, sa manière de manipuler certains personnages, ou ses qualités de forgeron, Halbrand est bien Sauron depuis le début.

Charlie Vickers, l’interprète du personnage est revenu sur son expérience avec le magazine Variety. Si ce dernier ne savait pas dès le début qu’il incarnerait le méchant légendaire désormais inscrit dans l’inconscient collectif comme l’un des plus grands vilains de la pop-culture, il révèle qu’il avait quand même quelques soupçons concernant qui il allait interprrèter dans Les Anneaux de Pouvoirs.

« Ça m’a été révélé plus tard. Le tournage de la série a été mis en pause a cause du Covid. Mais comme il restait deux mois, ils ont fini par me le dire. Même si j’avais déjà des soupçons avant. » a expliqué l’acteur « J’ai dû lire des monologues pendant mon casting, le premier c’était Richard III et le second Satan dans le Paradis Perdu (de Milton), ce qui mis dans l’idée que je jouerai surement un personnage ténébreux et malsain. Ce qui m’a fait soupçonner Sauron. ».

Rédemption avant d’incarner le Mal

Si les indices étaient évidents pour certains, son comportement, notamment concernant son envie d’effacer son passé et ses regrets vis-à-vis de ce qu’il a pu faire, ont pu mener d’autres qui doutaient à réfuter l’idée que ce dernier était Sauron, un être pourtant capable de prendre n’importe quelle forme, comme les prêtresses qu’on a pu voir dans les derniers épisodes de la saison 1.

D’après son interprète, Halbrand était très sincère sur ce qu’il exprimait : « Nous sommes à une étape différente de la vie de Sauron. Halbrand est sa phase repentie. Et on peut se demander si sa repentance est véritable. J’ai une réponse personnellement mais je vais laisser au gens le choix de la réponse. En tout cas c’est lui à cette étape de sa vie, où il est au plus bas et qu’il doit se reconstruire. ».

Quel sera son plan quand il rentrera au Mordor ? Pour Vickers, c’est encore assez flou « la chose importante c’est qu’il un plan » (duh ! celui de l’anneau). « Revenir au Mordor est la première étape de ce plan. Je ne vais rien spoiler mais ça ne se sera pas aussi long pour le découvrir dans la saison 2. On le découvre très vite. (again forger son anneau de pouvoir duh !). C’est par ce plan que tout va commencer. (L’unique tout ça pour les gouverner tous tout ca… hein on connait/NdC*)

Pas d’histoire d’amour avec Galadriel

Histoire de calmer certains fans de Tolkien qui ont vu la relation entre Halbrand/Sauron et Galadriel comme une histoire d’amour interdite, et à fortiori comme une hérésie puisque cette dernière est non seulement mariée à Celebrimbor (mentionné dans l’épisode 7) et qu’elle sera la mère de l’épouse d’Elrond et donc grand-mère d’Arwen.

Charlie Vickers est revenu sur sa dynamique avec le personnage ainsi que l’idée qu’il y ait pu avoir une dimension amoureuse, notamment dans le rêve ou ce dernier dévoile qui il est dans le final. Pour lui il n’y a pas de dimension « romantique, mais plutôt cosmique. » entre les deux personnages. C’est pour cela même qu’il tente de la convaincre en lui proposant d’être sa reine à ses côtés d’après Charlie Vickers.

Quant à la saison 2 actuellement en tournage depuis le début du mois, l’acteur promet que nous ne serons pas déçu, bien qu’il ne sache pas tout concernant ce qui va arriver à Sauron. Pour le savoir il faudra peut-être attendre au moins deux ans, durée nécessaire pour que la suite des Anneaux de Pouvoir soit produite.

En attendant, la saison 1, est désormais à voir (ou revoir) en intégralité sur Amazon Prime Video.

*NdC : Note du Cerveau / crédit photos : ©amazon prime video