Aquaman 2 : Le rôle d’Amber Heard n’a jamais été plus important selon James Wan

James Wan dit que le focus dans Aquaman 2 a toujours été sur Arthur et son frère et non sa relation avec Mera. Le réalisateur parle aussi des reshoots.

Depuis l’annonce du second volet d’Aquaman, les fans se demandaient à quoi le film allait ressembler, surtout après les déboires judiciaires d’Amber Heard. On ne savait pas si l’actrice reprendrait son rôle de princesse Mera à la suite de ses batailles juridiques très médiatisées avec son ex Johnny Depp. Heard a elle-même témoigné devant le tribunal en mai 2022 que son rôle dans la suite avait été « épuré ».

Dans une interview à EW, Wan a expliqué que la relation centrale dans le nouveau film est principalement entre Arthur (Jason Momoa) et Orm (Patrick Wilson). Les anciens ennemis (et demi-frères) doivent faire équipe pour combattre une plus grande menace de Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), désormais rendue plus puissante par un artefact connu sous le nom de Black Trident. Il ne semble pas que Mera soit aussi importante dans cette histoire et Wan dit que cela a toujours été son plan pour le film.

« J’ai toujours présenté cela à tout le monde dès le départ », a déclaré Wan à EW. « Le premier Aquaman était le voyage d’Arthur et Mera. Le deuxième film allait toujours être Arthur et Orm. Donc, le premier était un film d’action-aventure romantique, le second est un film d’action-aventure bromance. Nous en resterons là. »

Le procès Depp contre Heard a duré des mois et a attiré l’attention des médias nationaux. Dans le cadre de son témoignage, Heard a cité son rôle « très épuré » dans la suite d’Aquaman comme une conséquence de la « campagne de diffamation » de son ex-mari contre elle. Elle a dit que Warner Bros. « ne voulait pas m’inclure ».

« On m’a donné un scénario, puis de nouvelles versions du scénario qui avaient supprimé les scènes d’action, qui représentaient mon personnage et un autre personnage, sans dévoiler aucun spoiler, deux personnages se battaient l’un contre l’autre, et ils ont essentiellement supprimez beaucoup de mon rôle », a témoigné Heard. « Ils en ont juste retiré beaucoup. »

Des reshoots pas si énormes

Toujours à EW, Wan a confié à EW qu’il n’avait pas supervisé de nombreux reshoots pour le film de super-héros. En juillet, The Hollywood Reporter a publié un article sur la suite d’Aquaman révélant que le processus de post-production comprenait trois séries de photographies supplémentaires. Bien que Wan ne nie pas ce chiffre, il insiste sur le fait que cela est dû à un calendrier fragmenté causé par le statut très demandé du casting du film – qui comprend Jason Momoa, Patrick Wilson et Nicole Kidman – plutôt que par des problèmes substantiels avec le film.

« Nous avons de grands acteurs dans ce film, et le planning de chacun est vraiment chargé », dit-il. « Nous avons donc dû diviser notre programme de tournage en sections. Nous allons tourner un peu ici maintenant, parce que cet acteur est disponible, et ensuite nous ferons un autre tournage maintenant, parce que ce type est disponible. Les gens disent : ‘Oh, ils font tout un tas de tournages différents !’ Non. Si nous les combinions tous ensemble, cela ne représente en réalité pas un nombre de jours considérable. »

Les reshoots sont monnaie courante aujourd’hui, ce n’est pas un signe que les choses vont mal, cela aide simplement à peaufiner les scènes ou en ajouter de nouvelles pour plus de cohérence. Pour Wan, « la photographie supplémentaire n’est jamais une chose négative. » Il précise : « Je trouve de nouvelles choses et je propose de nouvelles idées. The Conjuring 2 était l’exemple parfait de ma façon de monter tout le film et puis – bing ! – une ampoule s’est allumée dans ma tête et je me suis dit : « Je sais ce que je dois faire. » Pareil ici aussi. »

L’article de THR affirmait également que le collègue cinéaste de Wan, James Gunn, devenu co-PDG de DC Studios l’année dernière, avait « pesé » sur Aquaman 2, ce que le réalisateur ne nie pas tout en affirmant que le produit final est vraiment le sien, c’est sa vision. « Je connais James depuis longtemps, n’est-ce pas ? dit Wan. « Nous sommes des gars de l’horreur, donc je suis définitivement ouvert aux idées. Mais, en fin de compte, c’est mon film. »

Aquaman et le Royaume Perdu sortira en salles le 20 décembre.

Source : EW, THR / Crédit ©Warner Bros