Aquaman et le Royaume Perdu : Aquaman menacé par Black Manta dans le premier teaser

Premier teaser pour le film Aquaman et le Royaume Perdu avec Jason Momoa de retour dans la peau du super-héros de DC.

Un premier teaser pour le film Aquaman et le Royaume Perdu a été posté par DC Studios et Warner Bros cette nuit, dévoilant les premières images du retour de Jason Momoa dans le rôle du super-héros de DC. Ce teaser, qui montre un Black Manta menaçant, annonce une bande-annonce complète à venir dans quatre jours.

« Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qui l’aime », déclare Black Manta incarné par Yahya Abdul-Mateen II, qui est également de retour en tant que méchant de la suite au milieu d’images de la maison d’enfance d’Arthur engloutie par les flammes. Cette fois, cependant, il semble qu’il ait son propre trident pour combattre celui d’Arthur, comme le montrent les nouvelles photos publiées en plus du teaser.

Le casting d’Aquaman et le Royaume Perdu comprend également Amber Heard dans le rôle de Mera, Dolph Lundgren dans le rôle du roi Nereus et Temuera Morrison dans le rôle de Tom Curry. Momoa et Morrison ont tous deux fait des apparitions dans l’avant-dernier film DCU, The Flash.

Réalisé par James Wan, Aquaman et le Royaume Perdu sortira en salles le 20 décembre.

Aquaman et le Royaume Perdu – Teaser VF



Aquaman et le Royaume Perdu – Teaser VOST

